Vi var hele tiden åpne om at vi ikke ventet et konkursras som følge av strømprisene. Samtidig var det også sånn at noen bedrifter hadde reelle utfordringer når strømregningen i en periode ble mangedoblet.

I tråd med min overbevisning om at bedrifter bør drives for egen regning og risiko – og at det derfor bør være helt ekstraordinære grunner for at staten griper inn med kompensasjon – innførte vi derfor ikke en strømstøtte, men en enøk-støtte: Det ble ikke utbetalt en krone uten at industrien også hadde gjort en energikartlegging.

Jo mer penger bedriftene selv la på bordet for strømsparende tiltak, desto mer støtte fikk de.

Dette var i motsetning til under pandemien, da det ble betalt ut store tilskudd uten spesielle føringer.

Oppsummeringen i ettertid viser at dette var vellykket. Norske bedrifter fikk innført tiltak som etterisolering, overgang til led-belysning, installering av solcellepaneler med mer, som til sammen har potensial til å kutte det årlige forbruket med 550 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer forbruket til hele 30.000 husholdninger.

Vårt hovedtiltak var riktignok aldri støtteordningen, men å gjøre det lettere for bedrifter å inngå fastprisavtaler for større forutsigbarhet. Det var mange skeptikere da jeg sa vi skulle få disse kontraktene ned under en krone. I dag kan man inngå avtaler for under 60 øre.