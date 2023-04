Artikkelen fortsetter under annonsen

Norske arbeidstagere skal som en klar hovedregel ansettes direkte fast og direkte i et topartsforhold. Målet er et tryggere arbeidsliv der arbeidsfolk har mer makt over sin egen hverdag.

Dette gjelder også for helsepersonell. Selv om det, som Elin Ørjasæter og Thorkil H. Aschehoug påpeker i sitt innlegg i DN, er unntak for helse- og omsorgstjenester i innstramningene i innleiereglene som nylig ble innført.

Sykehusene må bli langt mindre avhengige av bemanningsbyråer og innleide vikarer. Det er blitt klart kommunisert. Helse- og omsorgsministeren har gitt klar beskjed om at regionale helseforetak må foreta en kritisk gjennomgang av behovet for innleie, med sikte på å redusere omfanget betydelig.

Vår aller knappeste ressurs er kompetente fagfolk. Vi kommer til å trenge hver eneste helsearbeider som er tilgjengelig i årene fremover. Da må vi knytte dem til oss fast. I tillegg er bruk av fast ansatte kostnadsbesparende. Vi må investere i de fagfolkene vi har, ikke i fordyrende mellomledd. I helse- og omsorgstjenesten har vi imidlertid sett at det foreligger særlige hensyn. Det er avgjørende at virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten har tilgang til tilstrekkelig og kvalifisert helsepersonell, for å sikre forsvarlig drift.

Derfor inkluderer endringene et snevert unntak for innleie av helsepersonell. Noe annet kan i verste fall gå ut over pasientsikkerheten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.