Lederkompensasjon var et av LOs argumenter for årets lønnskrav. Betingelsene til ledere bør i større grad være et tema også investorene følger med på og følger opp.

Lederlønninger og andre kompensasjonsordninger skaper debatt over hele verden, enten det er milliardlønninger til amerikanske konsernsjefer eller det er millionlønninger til offentlige ledere i Norge. Som oftest er spørsmålet om lederen eller lederne er verdt den kompensasjonen de får, men det handler vel så mye om bærekraft.

Når man som investor skal vurdere den totale kompensasjonen til ledelsen, er det derfor flere faktorer som må med i regnestykket. Den opplagte er selvsagt om ledelsen gir aksjonærene meravkastning, ved å ha incentivordninger og motta verdier som belønner ekstraordinær avkastning.

I forlengelsen av dette er det naturlig å spørre om det skyldes selskapsspesifikke disponeringer, relativt kortsiktige trender, eller om det er bransje- eller markedsrelatert.

Å gi ekstra belønning til ledere i bransjer som er i vekst, er på ingen måte en obligatorisk øvelse.

Langt mer interessant er det å se på hvilken risiko kompensasjoner utgjør. NHO anslår at streiken kostet norske virksomheter minst 120 millioner kroner om dagen, og at summen sannsynligvis er langt høyere. Hvis streiken var en konsekvens av for stor økning i lederkompensasjon, er det god grunn til å diskutere om de som vedtar betingelsene, har brukt nok tid på å vurdere risikoen ved å innvilge dem.

I Norge er det relativt sett små forskjeller i betingelser mellom ledelsen og resten av de ansatte. Dynamikken mellom partene i arbeidslivet har sikret en balanse som ikke har ført til større konflikter på mange år. I en del andre markeder der vi i Skagen er eksponert med investeringer, er forskjellene betydelig større. Dermed er det også en økt risiko for både konflikt og sannsynlighet for at ledelsen begunstiger seg på et unaturlig høyt nivå.

Det er dårlig eierstyring og selskapsledelse. Dessverre er det ikke noe nytt.

I 2012 sa Kristoffer Stensrud, en av Skagen fondenes gründere: «Vi stemmer med entusiasme mot overdrevne lønnspakker og diverse former for hokus pokus i selskapene når vi oppdager det.» Det har vi som forvaltere fortsatt med. Kompensasjon er inkludert som en del av våre vurderingskriterier for nye investeringer, og er et område vi følger opp i alle virksomheter vi har investert i.

Når vi ser kompensasjonsordninger vi mener er på et for høyt nivå, reagerer vi. I fjor deltok vi i mer enn 2800 avstemninger på generalforsamlinger rundt omkring i verden. I 195 av disse stemte vi mot forslaget til vedtak. 45 av dem gjaldt kompensasjon. Det var kun i valg av styremedlemmer at vi hadde enda flere innvendinger mot styrets forslag.

Dessverre overstiger kortsiktige gevinster vanligvis langsiktig eller bredere verdiskapning i mange selskaper. De styrende organene prioriterer å øke dagens kontantstrøm, fremfor alt annet.

Lederkompensasjon henger ofte sammen med den samme kortsiktigheten. Det reduserer potensialet for langsiktig, bærekraftig utvikling. Derfor er de tre dimensjonene i ESG sammenvevd og ikke enkeltstående pilarer – og utgangspunktet er alltid god selskapsstyring. Et veldrevet selskap, hvor ledelsens betingelser og ordninger belønner langsiktighet, vil sannsynligvis ha bedre miljø- og sosialpolitiske tiltak enn et selskap med dårlig selskapsstyring.

Vårt inntrykk er at for få minoritetsaksjonærer bruker stemmen sin på generalforsamlinger til å markere sitt syn på, og kanskje også påvirke, lønnsdannelsen til styret og toppleder. Det er synd. Sannsynligvis hadde det hatt mer effekt enn at fagforeninger trekker frem lederlønninger når fastsetting av deres medlemmers lønn skal avtaltes.