Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg har regnet på samtlige biler som har vært registrert i Norge gjennom tidene og funnet ut at siden vi la om avgiftene i mer miljøvennlig retning, har vi kjøpt stadig flere biler og bilene har est ut. De er både blitt bredere, lengre, tyngre og har mer enn doblet motorstyrke (kronikken «Nordmenn kjøper de feteste bilene i verden nå» i DN 22. februar).

Lederen i interesseorganisasjonen Amcar mener at dette er en «analysetabbe», og så serverer han en rekke tall som ikke har rot i virkeligheten.

Når jeg viser til at gjennomsnittsalderen på bruktimporterte fossilbiler i fjor var 19 år, så kontrer han med at dette er entusiastbiler og samlerobjekter som ifølge SSB kjøres under 500 km i året.

Dette er tøys.

Medianalderen på de importerte bilene er 14 år, og her viser tall fra SSB at de kjører knappe 8000 km i året. Jeg vil tro at de bilene som er importert nå, faktisk kjøres mer enn dette, da de er svært godt utstyrt, og kjøperne må stort sett betale en halv million kroner for dem. Senere i artikkelen åpner han for at 2010-modeller kjører 6000 km i året, ifølge deres egen forsikring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han nevner ikke at for å få denne forsikringen er maksimal kjørelengde 8000 km, og det betyr at de som kjører mer enn det ikke er med i beregningen.

Han sier videre at «Entusiastbiler bidrar til glede og munterhet, men miljøbelastningen de forårsaker er mikroskopisk.». Dette er også tøys. De gleder nok noen, men ikke miljøet.

De bruktimporterte fossilbilene i fjor hadde et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 280 gram. Det er nesten femti prosent høyere enn utslippene var på 1990-tallet, og mange ganger så høyt som dagens fossilbiler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.