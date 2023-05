Artikkelen fortsetter under annonsen

«Høring om forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer» er avsluttet. Forskriften kan bli innført før sommeren – etter heftig lobbyvirksomhet fra Reitan Retail, som ønsker seg lavere innkjøpspriser. Og høyere fortjeneste.

Samtidig er regjeringen bekymret over utbredelsen av kjedenes egne merkevarer (EMV) og vertikal integrasjon og den mangelfulle konkurransen dette resulterer i.

Men hva vil innføringen av en forskrift mot «usaklige forskjeller i innkjøpsbetingelser» medføre?

Jo, det vil medføre enda mer EMV og enda mer vertikal integrasjon. Hvorfor?

Jo, fordi kjedene vil tilpasse seg til den nye forskriften gjennom å integrere leverandørene inn i sine egne virksomheter. Konkurransetilsynet kan bare gripe inn der det finnes et slags marked med markedspriser, mens de ikke har noen mulighet for å gripe inn i hvordan internprising av varer og tjenester foregår.

Mange roper på mer åpenhet og transparens i det norske matmarkedet – innføring av en slik forskrift vil medføre det motsatte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis Norgesgruppen oppnår bedre innkjøpsbetingelser enn andre, er det selvsagt en grunn til det. De har størst markedsandel og en større bredde og dybde i sitt sortiment enn de andre. Og hva må de andre gjøre da? Jo, de må jobbe smartere og bedre for å utjevne denne forskjellen.

Er det ikke det som kalles konkurranse?

Å løpe til politikere for å be om å få de samme innkjøpsbetingelsene som andre, har i hvert fall ingenting med konkurranse å gjøre. Det har med alt annet å gjøre.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.