Henning Kristoffersen Henning Kristoffersen, spesialrådgiver Position Green og forsker ved Universitetet i Oslo

Krig med brystkassen først DNs Frithjof Jacobsen argumenterte nylig for at fred i Taiwanstredet oppnås ved å kjempe for et uavhengig Taiwan, «Fred med brystkassen først,» som han kaller det. Det er en farlig feilslutning.

2 min Publisert: 14.04.23 — 20.02 Oppdatert: en dag siden