Jeg vil takke økonomiprofessor-kvartetten Torfinn Harding, Magne Mogstad, Kjetil Storesletten og Lars Sørgard for en spennende debatt i DN de siste ukene.

Debatten har vært en fin anledning til å få frem hva som faktisk er regjeringens næringspolitikk, og tilbakevise myter om regjeringens næringspolitikk. Jeg hadde håpet at kvartetten skulle svare på de fem punktene jeg skrev om i forrige innlegg (22. november).

Når det gjelder økonomiprofessorenes nye påstander om kursskifte (24. november), vil jeg svare at regjeringens næringspolitikk er fast og konsistent, og har vært det siden jeg overtok nøklene til departementet i 2021. Det gjelder også mitt budskap i DN.

Regjeringen har en klar og tydelig plan for å få fart på den grønne omstillingen av norsk økonomi. Vi står fast på våre løfter, men også våre forventninger til næringslivet.

Veikartene som er lagt frem for flere næringer siste året, handler ikke om å plukke vinnere, men om å legge til rette for at privat kapital kan lede an i det grønne skiftet. Kartene er tegnet på samme vis og med samme mål. Men som med alle kart, er det åpent hvem som skal foreta reisen. Gjennom åpne konkurransearenaer skal statens virkemidler bidra til at det er prosjekter som gir høyest samfunnsøkonomisk gevinst som blir prioritert.

Hvis privat kapital vil investere i batterifabrikker i Norge, vil jeg si hjertelig velkommen.

Da vil veikartet være nyttig, og statens virkemidler effektive. Nå investeres det rekordmye privat kapital i næringslivet. Det kan vi glede oss over, og det er et uttrykk for at næringspolitikken i stort virker.