Artikkelen fortsetter under annonsen

Tiden er ikke nøytral og leger ikke alle sår, i denne sammenheng kan den slå opp gamle. Nå er det to år siden Høyesterettsdommen i Fosen-saken. Den norske kirke appellerer igjen til handling for å følge opp den enstemmige dommen fra Høyesterett i storkammer, 11. oktober i 2021.

I dommen slår retten fast at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen er ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes menneskerettigheter. Det er kritisk for det norske rettssamfunnet dersom det skapes et inntrykk av at dette ikke får følger.

Det som gjør denne situasjonen enda mer alvorlig nå, er at Stortinget og hele samfunnet har fått rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen om følgene av fornorskningspolitkken overfor samer, kvener og skogfinner. Behovet for forsoning er svært tydelig dokumentert. Det må være en forsoning som uttrykker både erkjennelse av hva som har skjedd og medføre forandringer.

Forsoning blir vanskeligere så lenge høyesterettsdommen i Fosen-saken ikke har fått følger. Når ungdom som kjemper for rettferdighet og rettssikkerhet ikke ser at det gjøres noe, er vi bekymret for hva det kan gjøre med deres fremtidshåp og tillit til rettsstaten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.