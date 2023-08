Artikkelen fortsetter under annonsen

Ivar Gaasland fastholder at importvernet gir høyere matpriser – som han har gjort nærmest kontinuerlig de siste 20–30 årene (replikk i DN 8. august). La meg derfor gi Gaasland og DNs lesere et godt eksempel som viser hvor feil han tar.

Japan importerer alt landet trenger, med unntak av ris, av viktige jordbruksvarer – som hvete, mais, soya, vegetabilske oljer, sukker og andre viktige råvarer til matproduksjonen i landet. Landet har samlet sett en selvforsyning som er litt høyere enn vi har i Norge.

Og japanerne handler på verdensmarkedet – uten toll og andre importrestriksjoner. Mesteparten kommer fra USA, men de kjøper der det til enhver tid er billigst å kjøpe disse varene.

Så da burde jo maten i Japan være billig, ikke sant?

Men det er den ikke. Den er omtrent dyrest i verden, rett etter Sør-Korea og Sveits.

Like fullt er det mange i Norge – fra både handel, politikk, media og akademika – som i fullt alvor – mener at hvis vi bare fjernet det lille importvernet vi fortsatt har på noen sentrale jordbruksvarer, så ville vi få mye billigere mat i Norge.

Én ting er å påstå dette, én annen ting er å forvente å ta bli tatt seriøst. Det er det nemlig ikke.