I et innlegg i DN 24. oktober prøver Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen å snakke seg vekk fra belastningen som regjeringens økning av eierbeskatningen påfører næringslivet. Han mener det går så det suser i norsk næringsliv, det har knapt vært bedre.

Ja, selvfølgelig er det høy aktivitet akkurat nå med rekordhøy oljepris og gigantiske oljeinvesteringer. Men Knutsens skjønnmaling viser Aps manglende bakkekontakt og vilje til å forstå næringslivet i hele sin bredde, fra møbelfabrikken og hotellet på Sunnmøre, til it-oppstartsselskapet i Oslo. Knudsen og Ap ser ikke ut til å forstå hvordan det blir opplevd når du hver dag kjemper for å holde bedriften gående og gjøre de rette valgene for fremtiden, mens myndighetene blåser opp skattene når du investerer i fremtiden slik samfunnet ønsker.

Realiteten for de fleste norske bedrifter er dramatisk annerledes enn Knutsens hurrabilde. SSB forventer nedgang i investeringene, særlig utenfor oljebransjen. Antall konkurser er på rekordnivå. Formuesskatten sender en strøm av norske eiere, gründere og kapital ut av landet.

Ap mangler bakkekontakt med grasroten i norsk næringsliv.