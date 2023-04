Artikkelen fortsetter under annonsen

Debatten har plaget alle involverte og gitt en energiløsning av de sjeldne.

Hva med «vann og land, hand i hand»? Samme regler begge steder etter tradisjonsrike og etablerte regler. Den som leier (bygsler) grunn (her vann) betaler en årlig avgift per mål disponert. Avgiften justeres som andre. Avtaleperioden (20–30) år er definert og ved utløp kan den reforhandles eller lyses ut åpent. Som annen næringsvirksomhet blir beskatningen økende med overskuddet. Hjulet er jo allerede oppfunnet og trenger knapt forbedring.

Bør vi ikke i disse tider konsentrere oss om viktigere ting nasjonalt og internasjonalt?

Enkelt og greit? I hvert fall forståelig og tradisjonelt.