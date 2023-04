Artikkelen fortsetter under annonsen

«Alle» er enige om at faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. LO og Fellesforbundet har bittert erfart at festtaler ikke er nok, de må også følges opp i handling. Det er nettopp det regjeringen har gjort, når den fra 1. april i år har strammet kraftig inn på reglene for innleie fra bemanningsbyråer.

Innleie er fortsatt tillatt, men det krever enighet med tillitsvalgte.

I et avgrenset område er innleie nå helt forbudt – nemlig i byggebransjen på Østlandet. Her har omfanget av innleie blitt så stort at det også skaper store problemer for byggenæringen selv. Denne situasjonen er dessverre ikke unik for Norge. Tyskland har av samme grunner lenge hatt et forbud.

Blant de ganske mange høringsuttalelsene som ble avgitt til saken for ett år siden, har DN på lederplass 12. april festet seg ved uttalelsen fra Regelrådet, som mener saken kunne vært bedre utredet, tross den omfattende dokumentasjonen i regjeringens høringsnotat.

DN kunne med fordel også ha lest og sitert høringsuttalelsen fra Arbeidstilsynet, som tross alt har spesialkompetanse på arbeidslivets virkemåte. De er entydig positive til regelendringene, og mener «forslagene vil kunne styrke den norske arbeidslivsmodellen, ved at flere får ansettelse i den virksomheten der arbeidet utføres, at organisasjonsgraden styrkes, at ansvaret for arbeidstagernes helse, miljø og sikkerhet blir klarlagt og at hele og faste stillinger ikke fortrenges til fordel for innleie».

Arbeidstilsynets inspektører erfarer også det samme som våre tillitsvalgte, nemlig at direkte ansettelse i virksomheten som skal ha arbeidet utført, bidrar til et sikrere arbeidsmiljø og gir en lavere risiko for arbeidsulykker. De peker på at innleide arbeidstagere ofte ikke får den samme opplæringen som direkteansatte når det gjelder hvordan arbeidet kan utføres trygt og sikkert hos innleier, herunder bruk av arbeidsutstyr.

Terskelen for å melde fra om feil og mangler i arbeidsmiljøet er også høyere for innleide enn for arbeidstagere som er direkte ansatt.

Sett fra vårt ståsted er det ingen tvil om at regelendringene vil bidra til et tryggere og bedre arbeidsliv, ikke minst når de ses i sammenheng med regjeringens øvrige tiltak på arbeidslivsområdet.

Det skal fortsatt være mulig med innleie, men innenfor tryggere og tydeligere rammer. Slik tar vi ansvar for at faste og direkte ansettelser og trygge jobber blir hovedregelen i norsk arbeidsliv i virkeligheten, ikke bare i festtalene.

