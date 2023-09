Artikkelen fortsetter under annonsen

Anniken Huitfeldt og hennes ektemann har utvilsomt dummet seg ut – de beklager selv. Anniken Huitfeldt anfører at hun har vært på Stortinget i fire perioder og kan reglene i detalj. Kanskje det er akkurat derfor hun trår så feil: Fakta er blant annet at flere av våre tillitspersoner som vi har valgt til Stortinget, har rotet med reiseregninger. Noen har vært uklare på hvor de har sine bostedsadresser. Vi har også sett at det har vært kluss med garasjeplasser i Stortingsbygningen.

Det antydes at det i tilfeller er blitt tatt beslutninger av noen folkevalgte eller deres nærmeste for å berike seg. Det er uakseptabelt, og forklaringene deres er ikke troverdige. Vi kjenner ikke til hva andre i regjeringsapparatet, for eksempel statssekretærer eller underordnet personell, har foretatt deg. Kapteinen på skuta, Jonas Gahr Støre må rydde opp.

