Cay Nordhaug fra fagforbundet Industri Energi går hardt ut i sitt svar til min kronikk om CO2-kompensasjonsordningen. Han skriver at det er «helt grunnleggende feil» og «skuffende svakt faglig nivå fra en forsker ved NHH» at jeg skriver at ordningen bryter med prinsippet om «forurenser betaler».

Det er fint at vi har en debattkultur der det er mulig å slenge rundt seg med så tøffe påstander. Men jeg er overrasket over at han velger å gå såpass hardt ut mot innholdet i min kronikk når kritikken min knapt skiller seg fra det meste som tidligere er skrevet om ordningen av uavhengige aktører.

Solberg-regjeringen nedsatte som kjent et skatteutvalg der noen av landets klokeste økonomer, advokater og jurister skulle evaluere det norske skattesystemet.

Utvalget gikk enstemmig inn for å fjerne hele CO2-kompensasjonsordningen.

Det står skrevet svart på hvitt i utvalgets rapport: «Ordningen bryter med prinsippet om at forurenser betaler, bidrar til økt etterspørsel etter kraft og gir incentiver til overinvestering i ulønnsom virksomhet. I tillegg er ordningen svært kostbar for staten»

Dette er i praksis en kortfattet oppsummering av hele min kronikk. SSB har sagt varianter av det samme.

Så er spørsmålet om Cay Nordhaug og Industri Energi vet at det jeg skrev i kronikken min er det samme som såpass mange på tvers av hele det politiske spekteret mener.

Hvis de er klar over dette, så er det en litt ufin hersketeknikk å antyde at dette handler om én forsker som har misforstått noe.

Hvis de ikke er klar over dette, så anbefaler jeg å bruke litt mer tid på å lytte til andre. Det finnes mange som virkelig har et ektefølt engasjement for at Norge skal gjennomføre fornuftig økonomisk politikk – og dem kan det være verdt å lytte til.

På tilsvarende måte bør alle andre også lytte til Nordhaug og Industri Energis synspunkt. Men hvis målet deres egentlig handler om å beskytte industriarbeidsplasser heller enn å forsvare denne spesifikke ordningen, så er det en fordel hvis dette kommer tydeligere frem.

Da kan man kanskje sammen droppe denne dårlige ordningen og finne en billigere måte å støtte slike arbeidsplasser på – og som ikke skader klimaet.