D2 intervjuet forfatter Thomas Horne om såkalte klimafornektere, som avviser at menneskelige utslipp av klimagasser bidrar til klimaendringer, 22. september.

Ifølge Horne har vi aldri hatt klimaendringer som har skjedd så raskt som de siste 150 årene. Det stemmer ikke. Et eksempel er såkalte Dansgaard–Oeschger-hendelser under siste istid, da temperaturen i Nord-Atlanteren gjentatte ganger steg med minst fem grader på 40 år. FNs klimapanel skriver at oppvarmingen vi ser nå, antagelig er den raskeste på minst 2000 år.

Horne antyder også at klimaendringene vil føre til mer sult. FNs klimapanel venter derimot at antallet som sulter i verden vil falle med flere hundre millioner mennesker frem mot 2050, også uten ytterligere klimatiltak. Klimapanelet antar at menneskenes tilpasningsevne og dermed matproduksjon også fremover vil være mye viktigere for vår velferd enn klimaendringene vil være.

Menneskets store tilpasningsevne illustreres av hva som skjedde ved vulkanutbruddet ved Pinatubo i 1991. Som Horne påpeker slipper slike utbrudd ut lite CO2 sammenlignet med hva menneskene gjør. Slike vulkaner slipper imidlertid ut mye svovel. Så mye at global gjennomsnittstemperatur falt med 0,5 grader i løpet av de 15 månedene etter Pinatubo-utbruddet. Dette temperaturfallet husker vi knapt. Grunnen er antagelig at det ikke hadde så stor betydning for menneskene, selv om temperaturendringen var mye raskere enn den generelle oppvarmingen vi er inne i.

Det er viktig å bidra til en faktabasert offentlig debatt, og det er et problem at mange nordmenn tviler på at klimaendringer skjer eller skyldes mennesker. Men med overdrevne påstander om konsekvensene av klimaendringer risikerer vi at enda flere tviler på de klimavitenskapelige kjensgjerningene.