Uryddig om EU-regler mot avskoging

Kristian R. Andersens kronikk i DN lørdag 26. oktober tar utgangspunkt i et oppslag 29. september, der representanter for ulike ledd i verdikjeden for skog og treprodukter uttalte seg om Avskogingsforordningen (EUDR), som på tidspunktet var besluttet iverksatt fra nyttår.