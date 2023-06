Artikkelen fortsetter under annonsen

DN skriver på lederplass 22. juni at særaldersgrensene bør skrotes. Bakgrunnen for lederartikkelen er en rapport regjeringen har bestilt. Fagforbundet kritiseres for å komme med et karikert eksempel da vi tidligere i samme avis påpekte at det ikke er ønskelig med ambulansearbeidere som jobber til de er 70 år. Men det er faktisk slik at Fagforbundets medlemmer har jobber som stiller vesentlig strengere krav til fysiske og psykiske egenskaper.

Heldigvis har mye skjedd både i arbeidslivet og i folks helse siden særaldersgrensene ble innført. Og det er jo nettopp derfor Fagforbundet forhandler om fremtidig særalderspensjon. Vi er opptatt av et bærekraftig pensjonssystem.

Men DN må ikke tro at det er bærekraftig å skrote særaldersgrensene. For mange er det helt urealistisk å skulle jobbe til ordinær pensjonsalder. Det gjelder både sliteryrkene og de som jobber i nødetatene. De må sikres en verdig pensjon.

Rapporten DN viser til, har fagre ord om tilrettelegging og økte offentlige budsjetter for å tilpasse bemanningen. Det er skrivebordsteorier som kun er delvis gjennomførbare ute i den virkelige verden. Samtidig innrømmes det i rapporten at løsningen blir uføretrygd for mange dersom særaldersgrensen forsvinner.

Hvis vi fratar samfunnskritisk personell en verdig pensjon og erstatter det med uføretrygd vil det gi en alvorlig knekk i tilliten til velferdsstaten.

Med fare for å komme med et nytt karikert eksempel er det lett å sitte på kontoret og anbefale at folk med fysiske jobber skal avslutte karrierene sine på uføretrygd.