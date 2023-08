Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsminister Jonas Gahr Støre har utfordringer. Midt i pressens agurktid måtte statsråd Anette Trettebergstuen gå av fordi hun har favorisert venner til godt betalte stillinger tilknyttet staten. Nestleder i Arbeiderpartiet statsråd Tonje Brenna har gjort det samme.

Statsministeren har så langt holdt en hånd over Brenna, men det vil ikke overraske om også hun må tre tilbake.

Det nye uttrykket eller narrativ som det heter i moderne språkbruk, er å legge seg flat.

Som Trettebergstuen og Brenna la partileder i Rødt Bjørnar Moxnes seg også flat før han gikk av etter han hadde stjålet solbriller på Gardermoen og ble tatt på fersken.

Senterpartisten Ola Borten Moe trådte ut av regjeringen fordi han dummet seg ut. Han handlet aksjer mens han var statsråd. Aksjekjøpet skjedde i et selskap tilknyttet den utmerkede bedrift Kongsberg Våpenfabrikk. Den norske stat kontrollerer Kongsberg.

Jærbuen Geir Pollestad skal nå inn i regjeringen etter at Borten Moe gikk ut.

Nå viser meningsmålingene at velgerfolket ikke aksepterer at flere sentrale politikere viser dårlig dømmekraft. Resultatene kan bli dramatiske. Mangel på integritet ligger ofte under.

Vi velgere forlanger at de som representerer oss, har et moralsk kompass. Det er ikke nok at de ulike aktører beklager og legger seg flate og frembringer det ene eller andre narrativ.