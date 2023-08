Artikkelen fortsetter under annonsen

Åsmund Sunde Valseth, partner i Vista Analyse, tar feil i DN 18. august når han hevder at det ikke har global klimaeffekt å elektrifisere Melkøya.

Å erstatte bruk av gass med fornybar strøm på Melkøya har en global klimaeffekt – på samme måte som det har effekt når man bytter ut en bensinbil med en elbil. Det dokumenterte Thema tidligere i år da de analyserte om det har global effekt å elektrifisere norske olje- og gassinstallasjoner gjennom å se på de langsiktige og varige endringene i kraft-, gass- og kvotemarkedet.

Utslippene reduseres med om lag 80 prosent av utslippskuttet vi får her hjemme, blant annet fordi sannsynligheten øker for at det slettes kvoter i Europa, fordi det år for år blir færre kvoter, og EU har besluttet at antallet skal strammes inn ytterligere. Alle sektorer må redusere sine utslipp for å nå klimamål.

Det betyr at klimapolitikken i EU fungerer. Og utslippene skal videre ned. I den siste reformen av kvotesystemet så viser beregninger at antall kvoter vil gå til null allerede tidlig på 2040-tallet. Da må all industri ha funnet løsninger for hvordan de skal fjerne sine utslipp, for da er det ikke flere kvoter igjen å kjøpe.

Så hvorfor Valseth mener at det ikke har effekt med klimatiltak i Norge når vi er en del av det samme europeiske kvotesystemet, som faktisk fungerer, er underlig.

Det er også underlig at Valseth kun legger til grunn prisbanen for kvoteprisen og dermed konkluderer med at elektrifisering på Melkøya ikke er fornuftig. Som et av de første landene i verden innførte Norge CO2-avgift i 1991. Det har vært det viktigste klimapolitiske virkemiddelet som har bidratt til at norsk industri investerer i klimagassreduserende tiltak og i lavkarbonteknologier, og dermed bidratt til at vi har en konkurransedyktig industri i Norge.

Dersom Equinor med partnere dropper elektrifisering på Melkøya, må de betale en stadig høyere CO2-avgift og kvotepris. Selskapene kan ikke kun legge til grunn kvoteprisen i sine beslutninger om å gjennomføre tiltak når de faktisk betaler en CO2-avgift i tillegg.

Uten reduksjoner i utslipp svekkes konkurransekraften vår, og i årene mot 2040 er det ikke sikkert at Melkøya kan produsere lengre ettersom det da må ha blitt gjort tiltak for å fjerne utslippene.