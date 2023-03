Artikkelen fortsetter under annonsen

Finansminister Vedum trenger tydeligvis «medskyldige» i sine anstrengelser med å påføre norsk oppdrettsnæring mange milliarder i økt skattebelastning.

Han avlegger meg og Høyre en visitt i et intervju i DN 28. mars. Der sier han at han ikke tror Høyre senere, om vi kommer i posisjon, vil endre noe på den lakseskatten som nå synes å bli vedtatt i Stortinget.

Hans «bevis» for dette i DN er en henvisning til en uttalelse fra meg i 2012 om at Høyre ville endre den økte ostetollen som Vedum da innførte, men som vi ikke leverte på fra regjering. Der har han rett. Jeg må bare innrømme at på reverseringer er Vedum og Sp/Ap-regjeringen mange hestehoder foran Høyre.

Men vi hadde en grunn. Vi gjorde en totalvurdering av landbrukspolitikken i vår regjeringserklæring i 2013, og fant at vi heller ville bruke ressursene på en ny og sammenhengende bedre landbrukspolitikk, enn å reversere enkeltsaker.

Dessuten – regjeringens forslag om å nesten tredoble skatten på produksjon av norsk, bærekraftig laks har, med all respekt, helt andre samfunnsmessige dimensjoner enn ostetollen. Sammenligningen er en klassisk Vedum-avsporing. Innretningen av lakseskatten gjelder viktige livsbetingelser for en helt sentral næring for hele Kyst-Norge. Det skapes nå usikkerhet for tusenvis av eksisterende arbeidsplasser og for fremtidige store investeringer i nye jobber i mange lokalsamfunn. Den foreslåtte skatten er hverken nøytral, fornuftig eller skikkelig konsekvensutredet, noe som har skapt usikkerhet og ført til at den politiske risiko ved å investere i Norge nå har økt ytterligere.

Denne gangen kan nok ikke Vedum regne med at Høyre vil la den nåværende regjerings forsømmelser stå seg når partiet forhåpentlig kommer tilbake i regjeringskontorene.