Mette Nord skriver i DN 21. juni at Fagforbundet «er for et sterkt, privat næringsliv». Samtidig stempler de sentrale deler av det norske næringslivet som «bendelormer». Dette henger med respekt å melde ikke på greip. Polariserende begrep som dette undergraver tilliten mellom partene i arbeidslivet. Det er problematisk når vi står overfor store utfordringer som krever samarbeid.

Det er ikke noe «storstilt privatisering» i Norge. For å ta helse, så viser SSB-tall at andelen private helsearbeidere har gått ned over tid. De siste åtte årene har andelen sykepleiere i privat sektor faktisk gått fra å utgjøre 10,2 prosent av de sysselsatte sykepleierne til å utgjøre 9,7 prosent.

Våre medlemsbedrifter er en del av det organiserte arbeidslivet og forhandler tariffavtaler med Fagforbundet. Det er mangel på helsepersonell. Det hadde ikke vært mulig for våre medlemsbedrifter å tiltrekke seg arbeidskraft ved å tilby lave lønner og dårlige vilkår.

Mette Nords foretrukne lønnseksempel Oslo står i en særstilling. Her går også sykepleiere som skifter fra staten til kommunen opp i lønn. Det viser at enkelteksempler er dårlig egnet til å beskrive faktiske lønns- og arbeidsvilkårene i sektoren.

Det er nedlatende overfor næringslivet å snakke om «profitt med null risiko». Hvis det er noen som til enhver tid må være skjerpet, så er det de private som driver på oppdrag fra det offentlige. Om ikke de holder budsjettene nede og kvaliteten oppe, mister de neste kontrakt. Driftsmarginene innenfor pleie og omsorg var på to prosent (i 2015-17). Det er gjennom god organisering og nyskapende løsninger man henter overskudd – for eksempel kan man spare mye på et godt sykefraværsarbeid, noe private virksomheter ofte er bedre enn de offentlige på.

Nord svartmaler måten vi løser problemer på sammen. Vi burde ha jobbet sammen for å gi folk god helsehjelp og få ned køene med en velferdsmiks.