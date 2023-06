Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg er pragmatiker. Det betyr at jeg vil at mine og andres skattepenger skal gå til «brukerne», til de eldre på sykehjem, til barna i barnehagene. Som en bekjent av meg, bosatt i Innlandet, sa det: Penga skal gå til unga, itte tel Sveits.

Når kommuner over hele landet nå unnlater å konkurranseutsette drift av sykehjem, så er dette pragmatisme. Dette skjer nemlig ikke bare i «rødgrønne» kommuner. De private aktørene har – til tross for at de var få – stått for så mange skandaler, at de ikke lenger har tillit. Nå er det vel bare Bærum og Asker som fortsatt konkurranseutsetter sykehjem.

Bratten trekker linjer fra sosialhjelpsstaten hvor det offentlige hjalp fattige sammen med veldedige organisasjoner. Men hun idylliserer utvikling når hun skriver «etter hvert tok staten over disse oppgavene, og fremsynte politiske ledere samlet seg om å prioritere de universelle velferdsgodene».

Bratten har tydeligvis ikke forstått at innføringen av velferdsstaten var en politisk kamp, og et fundamentalt brudd med sosialhjelpsstaten. Den var et kvalitativt sprang bort fra begrep som «veldedighet», «verdig trengende», og «å stå med lua i handa» – til et system med universelle rettigheter.

En markedsbasert begrunnelse på hvorfor man ikke er tjent med kommersielle aktører i velferden, gir den svenske professor i økonomi, og riksdagspolitiker for Moderaterna, Anne-Marie Pålssons: «Aksjeselskap er en selskapsform som skal prioritere lønnsom produksjon og lønnsomme kunder, og ekskludere det som ikke er lønnsomt, uavhengig av hva oppgaven er. Aksjeselskapets lønnsomhetsformål og eiernes fravær av personlig ansvar, bryter med fundamentet i den offentlige forvaltningen av en skattefinansiert velferdsstat. Det vil kreve enormt med ressurser, kontrollmekanismer, lovverk og oppfølging for å hindre at aksjeselskapet forfølger lønnsomhetsformålet sitt».

Forskning – både nasjonalt og internasjonalt – har bekreftet at hun har rett.