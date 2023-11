Artikkelen fortsetter under annonsen

Venstres Alfred Bjørlo svarte 3. november på mitt innlegg i DN om kapitalskatt i Norge.

Hovedpoenget i mitt innlegg kan formidles kort: Kapitalbeskatningen i Norge er ikke spesielt høy, bedrifter har god tilgang på kapital og det går generelt godt i norsk økonomi.

Det har gått fort for Bjørlo i iveren etter å svartmale den økonomiske situasjonen i Norge. Blant annet legger han frem en påstand som er direkte feil.

La oss ta det viktigste først: Bjørlo feilinformerer når han skriver at konkurser i Norge er på rekordnivå. Fakta er at det ble registrert høyere konkurstall da Venstre og Høyre styrte landet, både i 2018 og 2019.

Bjørlo peker videre på formuesskatten og norske utflyttere til Sveits. Også her har han hastverk når han konkluderer. Forskere og kommentatorer i denne avisen har pekt på flere grunner for utflyttingene, for eksempel at Norges mest formuende har hatt et stort incentiv til å flytte ut for å unngå utsatt skatt.

Venstres mann i næringskomiteen har også glemt å se på sin egen skattepolitikk. For bedriftseiere er hovedforskjellen i formuesskatt mellom Venstre og regjeringen skarve fem prosent verdsettelsesrabatt på aksjer i inneværende år.

Arbeiderpartiet vil jobbe for trygg økonomisk styring i en urolig tid. Et norsk næringsliv som går godt, fra møbelfabrikken og hotellet på Sunnmøre til it-oppstartsselskapet i Oslo, er avgjørende for at vi kommer gjennom perioden trygt. Vi diskuterer gjerne veien videre, men forventer at Venstre og Bjørlo argumenterer ryddigere neste gang.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.