Det er som musikk i ørene at McKinsey-toppene Fritjof Lund og Christer Tryggestad skriver at kjernekraft er en «mulig god, langsiktig løsning» på den norske energifremtiden (DN 31. oktober).

Så går det dessverre galt.

McKinsey-toppene skriver nemlig at det vil ta flere tiår før kjernekraft kan realiseres i Norge. Til tross for at Lund og Tryggestad ønsker en faktabasert debatt om kraft, serverer de her noe som virker å være basert på synsing, og ikke fakta. Den ubegrunnede påstanden om at det vil ta flere tiår å få kjernekraft på plass, er feil.

Vi kan, gitt politisk vilje, ha det aller første kjernekraftverket på plass i Norge om ti år – i første halvdel av 2030-tallet, altså.

Tidslinjen for å få det første kjernekraftverket i drift om ti år, har vi i Norsk Kjernekraft skrevet detaljert om flere ganger før, blant annet i Altinget og TU, og kan oppsummeres som følger:

Tre år med debatt, konsekvensutredning, forberedelser av konsesjonssøknad, arealerverv og anskaffelse

Fire år med behandling av konsesjonssøknaden, inkludert supplerende analyser og oppbemanning hos myndighetene

Tre år med bygging, oppbemanning av driftsorganisasjonen og testing før driftsstart

Regnestykket, McKinsey, er altså: 3 + 4 + 3 = 10. Ti år. Hvis dere syns det virker som kort tid så vil dere med litt googling finne ut at Ontario i Canada skal ha sin første lille, modulære reaktor (SMR) i drift i 2028, mens Polen, som aldri tidligere har hatt kjernekraft, skal ha sin første i drift i 2030 og ytterligere 79 på plass innen 2038.

Kan de, så kan vi.

På et mer detaljert nivå finnes det selvsagt langt flere milepæler og prosesser, og vi beskriver i detalj hva som kreves for å få kjernekraft i Norge i rapporten «Fra ord til handling». Den er offentlig tilgjengelig og formidlet til alle politiske partier og relevante, offentlige organer.

Mens kjernekraftdebatten på 1970-tallet kom fra sentralt hold, kommer initiativet nå fra kommunene. Lokal forankring er altså på plass. Mer enn førti kommuner er i dialog med oss for å undersøke mulighetene for kjernekraft. Vi har startet utredningsarbeid i fire kommuner. Mer enn halvparten av befolkningen sier at de vil ha kjernekraft, mens langt under halvparten sier nei til kjernekraft.

Alle politiske partier, unntatt SV, har enten positive landsmøtevedtak om innhenting av kunnskap om kjernekraft, eller de stemte for Høyre og Frps forslag om det samme på Stortinget.

Det hadde vært supert om alle de som slenger ut påstander om hvor lang tid det tar å etablere kjernekraft i Norge, kunne forklart tidslinjen sin og nøyaktig hva det er som tar så lang tid. Det gjelder ikke minst McKinsey-toppene, når de etterspør en faktabasert, og ikke påstandsbasert debatt.

Så McKinsey: Prøv igjen.

