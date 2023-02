Artikkelen fortsetter under annonsen

Henning Lauridsen og Erik Lundesgaard fra Eiendom Norge svarer på mitt innlegg og fokuserer på at det snarere under- enn overinvesteres i bolig. Men først hevder de, igjen, uten å imøtegå motargumentene mine fra forrige innlegg, at fordelaktig beskatning av bolig gir høye gevinster for samfunnet. Dette er påstander uten støtte i forskningen.

Riktignok skriver de at boliger over en udefinert, men høy pris er noe mer enn bare en bolig, og at fordelaktig beskatning av slike boliger ikke er bra. Likevel foreslår de et system der også disse boligene fortsatt skattesubsidieres.

De gjør et poeng av at Skatteutvalget sier det overinvesteres i bolig, mens jeg sier at økt boligskatt ikke er ønskelig kun på grunn av overinvestering. Her går det vel fort i svingene. At økt beskatning av bolig har flere positive effekter, er nettopp grunnen til at så mange samfunnsøkonomer er for denne skatten.

Som et eksempel på at det investeres for lite i bolig, trekker Lauridsen og Lundesgaard frem manglende boligbygging i Oslo. Jeg tror de kjenner markedet godt nok til å vite at manglende boligbygging i Oslo skyldes manglende regulering. Det er ikke slik at det ville blitt bygget mye mer i Oslo, bare bolig hadde blitt enda mer fordelaktig behandlet i skattesystemet. Det finnes empiriske studier som viser at der tilbudselastisiteten er lav, som i Oslo, fører skattesubsidier heller til økte boligpriser.

Hvis prisene faller ved en økning av boligskatt, vil det i Oslo kanskje bygges marginalt færre kvadratmeter. Men effekten av prisfall blir moderert ved at tomtekostnader og en del andre byggekostnader også vil falle. Det er ikke engang sikkert det blir særlig færre boliger i Oslo. Lav boligskatt gir nemlig incentiver til å eie større bolig enn man ellers ville hatt.

I noen andre deler av landet vil nok økt boligskatt gi redusert boligbygging. Men det vil gjerne være i områder der det ikke investeres for lite i bolig. Og redusert boligbygging som følge av redusert etterspørsel etter bolig er ønskelig.

Til slutt hevder de at jeg tar lett på leiemarkedet. Her glemmer de det jeg skrev i forrige innlegg. Det er fullt mulig å være for økt skatt på selveid bolig, men mot skatt på utleie av deler av egen bolig. Å være mot økt skatt på selveid bolig kan dermed ikke begrunnes med omtanke for leietagere. Snarere tvert imot, da fordelingsvirkningene åpenbart vil være fordelaktig for leietagere.