Det regjeringsoppnevnte skatteutvalget har hatt som mål å øke skattesystemets effektivitet og bedre omfordelingen i skattesystemet. Dette er bra. Det kraftigste tiltaket som utvalget har foreslått er å innføre et arbeidsfradrag som gir størst skattelettelse for lave lønnsinntekter. De som har høyest lønnsinntekter får ingen eller svært lav skattelettelse.

Den viktigste inndekningen som skal finansiere skattelettelsen for lønnsmottagere, er innføring av én felles merverdiavgiftssats på 25 prosent. Skatteutvalget har foreslått blant annet at mat får samme merverdiavgiftssats som andre varer, noe som vil gi 15 milliarder kroner i økt årlig inntekt. Utvalget foreslår å kompensere dem som har svakest økonomi gjennom økt barnetrygd, bostøtte og studiestøtte.

LOs tredje største forbund, Handel og Kontor, har gått ut og bedt regjeringen innføre det motsatte av skatteutvalgets forslag, nemlig fjerning av matmomsen. Riktignok som et midlertidig tiltak, men uten utløpsdato.

Det er behov for å øke effektiviteten i skattesystemet, og det regjeringsoppnevnte skatteutvalget har gitt et godt bidrag til dette. Med den omfordelende effekten som skatteutvalget har lagt opp til, vil LOs medlemmer komme ekstra godt ut.

Handel og Kontors momsforslag er et skudd for baugen for finansieringen av deres egne medlemmers skattelettelser. Dersom forslaget har støtte i LO sentralt, som har stor innflytelse over regjeringens politikk, gir det dårlige odds for et bedre og mer omfordelende skattesystem.