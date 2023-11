Artikkelen fortsetter under annonsen

Yara har fortjenestefullt inntatt en proaktiv rolle for å dekarbonisere sin produksjon av mineralgjødsel. I kronikken «Norske politikere må ta ansvar for ambisjonene de vedtar» i DN 1. november gir konsernsjef Svein Tore Holsether en god overordnet beskrivelse av Norges klimamål, herunder behovet for mer produksjon av fornybar energi, reduksjon av store punktutslipp og en norsk verdikjede for hydrogen og ammoniakk. Gode tiltak som de fleste kan støtte opp om.

Dessverre er analysen mindre informativ når det gjelder Yaras eget anlegg på Herøya og målet om å redusere CO 2 -utslippene med 800.000 tonn i året. Han viser til at tiltaket er «svært kostnadskrevende grunnet store investeringskostnader og varig høye driftskostnader» og likeledes til at næringslivet – Yara – ikke kan gå i minus – hva nå enn dette måtte bety – og ergo: Her må EU, den norske stat eller andre bidra økonomisk.

Lignende budskap om betydelig offentlig økonomiske støtte er fremført av Yara tidligere.

Konsernsjefens resonnement er basert på et premiss om behov for nye investeringer i utbygging av kraftproduksjon og nett for å skaffe Yara tilstrekkelig mengder (rimelig) strøm for å produsere utslippsfri ammoniakk til sin mineralgjødselvirksomhet. Med et slikt utgangspunkt blir analysen dessverre mangelfull.

Fremfor å produsere utslippsfri ammoniakk der kraften faktisk finnes, legger Yara til grunn at ny kraft og storstilt utbygging av nettet skal sørge for at kraft overføres til stedet der punktutslippet faktisk skjer, på Herøya.

Det er ingen naturlov at Yara skal produsere ammoniakk på Herøya.

Som konsernsjefen sikkert er klar over, er det fullt mulig for Yara å dekke sitt kraftbehov på Herøya gjennom leveranser av dekarbonisert ammoniakk. Da kan produksjon av innsatsfaktoren ammoniakk flyttes fra Herøya, hvor det er store flaskehalser innen kraft og nett, til andre, mer egnede lokasjoner med tilgjengelig kraft.

Energiprosjekter i Norge både på Vestlandet og i Finnmark kan ivareta Yaras behov på langsiktig basis og med høy forsyningssikkerhet.

Ammoniakk kan enkelt og kostnadseffektivt fraktes med skip. I dag med fartøy som drives med fossilt drivstoff, og fra 2025/2026 med utslippsfrie skip. Dette er en langt mer effektiv distribusjon enn utbygging av nett som krever store investeringer og ikke minst, stort landbeslag. En kombinasjon av «importert» kraft og noe egenproduksjon ved Herøya er også tenkelig.

Dette kan frigjøre kraft i Grenlands-området hvor det er mange bedrifter som trenger den for å vokse videre og skape nye lokale arbeidsplasser. Samtidig vil det bli skapt nye distriktsarbeidsplasser i kommuner som bidrar med kraft. Og på Herøya kan Yara fortsette sin mineralgjødselproduksjon – utslippsfritt.

En slik desentralisert ammoniakk strategi bør vel inngå i evalueringen før det reises krav om offentlig finansiell støtte?