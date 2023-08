Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi skriver i innlegget 18. august at det er innført et generelt forbud mot innleie fra bemanningsforetak i de tilfeller hvor arbeidskraftsbehovet skal dekke arbeid av såkalt midlertidig karakter. Altså tilfeller hvor det typisk er sesongsvingninger eller andre arbeidstopper som gjør at man trenger ekstra folk i en begrenset periode. Som vi skriver, er det gitt flere unntak fra dette generelle forbudet.

Det blir ikke et mindre forbud med tilhørende unntak om statssekretæren kaller de nye reglene for en «innstramning» med «særregler». You say potato, I say potahto.

Det siste forslaget fra regjeringen skal ifølge dens egen beskrivelse åpne for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarig og enkeltstående arrangement, hvis arbeidet er av midlertidig karakter. Det er åpenbart praktisk og forslaget virker fornuftig. Vårt poeng er at det er mange andre tilfeller hvor det er fornuftig å gi adgang til slik innleie.

Vi tror derfor det vil tvinge seg frem flere unntak. Heller enn å løpe etter med nye forslag til unntak bør virksomhetene få tilliten tilbake. Esa påpeker også i sitt åpningsbrev mot Norge at det virker å være en form for «distrust» som ligger bak forbudet.