Vi nærmer oss tiden for rapportering av resultatene for tredje kvartal, en periode det tradisjonelt er få innsidekjøp. Slik har det vært også nå, med bare 61 handler den siste måneden. Kjøpsandelen er høy, med 80 prosent kjøp, og viser at mange direktører, styremedlemmer og andre innsidere er positive på vegne av egne selskaper.

I fiskeoppdrett har det vært innsidekjøp i tre selskaper, alle innen landbasert oppdrett. Dette er en relativt ny gren innen fiskeoppdrett, og det har vist seg mer utfordrende og kapitalkrevende å bygge anleggene og oppnå stabil produksjon enn ventet.