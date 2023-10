Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

I det amerikanske aksjemarkedet er det flere som nå håper på at renteøkningen er over, og på Wall Street ventes det med spenning på ukens kvartalsrapporter. Da det gjensto to timer av dagens handel, så det slik ut:

Den brede referanseindeksen S&P 500 hadde stort sett ligget på en oppgang på drøyt én prosent gjennom store deler av dagen.

Industriselskapenes Dow Jones fulgte etter med en oppgang på én prosent.

Oppturen startet mer nølende på teknologibørsen Nasdaq, men etter en time er hovedindeksen løftet 1,2 prosent. Der holdt Nasdaqs seg videre utover dagen.

Uken inneholder flere kvartalstall fra tunge finansselskap som Goldman Sachs og Bank of America på tirsdag. På onsdag følger så Morgan Stanley på. Dessuten ventes det oppdateringer fra teknologiselskaper med Tesla og Netflix på onsdag.

Fotballklubb faller

Mandag er flere av teknologikjempene som vanlig blant de mest omsatte aksjene, som Telsa, Apple og Nvidia, men Pfizer vekker også investorenes kjøpslyst etter legemiddelprodusenten knuste analytikernes forventninger. Pfizer-aksjen stiger med fire–fem prosent mandag.

Mens det brede aksjemarkedet stiger, faller fotballklubben Manchester Uniteds aksjer i New York kraftig. Kursfallet er etter kort tid på over ti prosent mandag.

Old Trafford er en sentral brikke i investorenes analyse av fotballklubben Manchester United. (Foto: Jason Cairnduff/Reuters/NTB) Mer...

– Investorene reagerer åpenbart med skuffelse på at Qatar-dealen ikke ser ut til å bli noe av, uttaler strateg Susannah Streeter i Hargreaves Lansdown til Reuters.

Investorenes reaksjoner kommer etter at det søndag ble kjent at Qatar-sjeik Jassim bin Hamad al Than trekker seg fra budkampen om fotballklubben. Dagens storeier, den amerikanske Glazer-familien, har siden i april vurdert et salg av sine Manchester United-aksjer, og de siste månedene er det den britiske milliardæren Jim Ratcliffe og sjeik Jassim det har stått mellom.

Uten et mulig bud fra Qatar, er aksjemarkedet opptatt av hva den Ineos-sjefen Ratcliffes bud vil innebære. Britiske medier har tidligere meldt at Ratcliffe før helgen trolig fikk tilslag for å kjøpe seg opp til 25 prosents eierskap i klubben.

Tror inflasjonen har toppet

Nyhetsbyrået TDN Direkt viser mandag til at den tiårige amerikanske statsrenten har steget til 4,68 prosent, opp nær seks basispunkter siden fredag, og at investeringsselskapet Pimco i en oppdatering skriver:

– Vi tror både veksten og inflasjonen har nådd toppen. Vi forventer at veksten på tvers av utviklede økonomier vil avta i varierende grad, og i noen tilfeller falle. Årets bredt baserte økonomiske motstandskraft vil trolig vike for svakhet neste år, ettersom den finanspolitiske støtten avtar og de forsinkede effektene av strammere pengepolitikk vil få en sterk global innflytelse, skriver Pimco.

Rapporten viser fondsforvalterens økonomiske utsikter for den neste seks til 12 månedene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har analysert 140 innstrammingssykluser på tvers av utviklede økonomier fra 1960-tallet til i dag. I de tilfeller sentralbanker økte styringsrenten med 400 basispunkter eller mer – slik flere har gjort i denne syklusen, inkludert den amerikanske sentralbanken (Fed), Den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of England – endte nesten alle slike tilfeller i resesjon, referer TDN Direkt fra Pimcos rapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Pimco vil nå veksten og inflasjonen ha nådd toppen, og det er med «større resesjonsrisiko enn markedene priser inn». Pimco mener derfor det positive utsikter for obligasjoner:

– Etter den siste økningen er renter ekstremt attraktive, med både reelle og nominelle renter på nivåer som ikke er sett på et tiår eller mer. Obligasjonsfond med høy kvalitet gir i dag en avkastning på rundt fem til åtte prosent. Dette ser veldig attraktivt ut i forhold til forventet avkastning i aksjemarkedet og gir nedsidebeskyttelse i tilfelle det blir en resesjon. Vi venter også at obligasjoner og aksjer vil gjenoppta sin mer typiske inverse korrelasjon – der obligasjoner gjør det godt når aksjer sliter, og vice versa, ettersom inflasjonen kommer nærmere sentralbankenes mål i løpet av det neste året.

Bitcoin med et rykk

Mandag ettermiddag fikk bitcoin-kursen et lynraskt rykk på ti prosent, da det svirret rykter om at fondsforvalteren Blackrock får lansere et nyetablert børsnotert fond med mandat til å investere direkte i kryptovalutaen.

Senere er nyheten blitt nyansert fra det amerikanske finanstilsynet (SEC), som opplyser at fondet Ishares Spot Bitcoin ETF fortsatt er under revurdering. Nyhetsbyråret Bloomberg skriver at mandagens kursreaksjon viser hvor stor interesse det er for et bitcoin-fond, men den brå og krappe kursoppgangen viser også at bitcoin-kursen er svært påvirkelig av løse rykter.

Prisen på bitcoin siger fire prosent mandag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.