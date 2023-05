Artikkelen fortsetter under annonsen

I et intervju med ABC News advarer Yellen Kongressen og sier sentralbanken bare har penger til å betale statens utgifter til et stykke ut i juni om ikke gjeldstaket blir hevet.

For å godta å heve gjeldstaket krever republikanerne at president Joe Biden går med på store nedskjæringer på budsjettet, mens Biden og demokratene ikke vil godta at det settes betingelser.

Republikanerne i Representantenes hus har allerede fått vedtatt en plan som inkluderer store nedskjæringer, men den vil neppe få flertall i Senatet der demokratene har flertall. Til uken skal den gjennomgås i Senatet, der demokratene trolig vil klassifisere den som skadelig for økonomien.

