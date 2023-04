Artikkelen fortsetter under annonsen

Børsaktuelle Jordanes har inngått en avtale om å kjøpe opp selskapet Fehmab, som eier og drifter bakerikonseptet Backstube.

Fehmab er eid av Backstube-gründerne Matthias Bresser og Richard Felix Heinrich, som vil motta oppgjør i Jordanes-aksjer. Det oppgis ikke hvor stor eierandel gründerne får i Jordanes, ei heller noen anslått verdi på transaksjonen. Gründerne vil fortsette å lede Backstube.

Backstube åpnet sitt første bakeri i Oslo i 2016 og har i dag 32 utsalgssteder over hele landet. Selskapet har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 46 prosent de tre siste årene. Omsetningen endte på 217 millioner kroner i 2022, ifølge pressemeldingen.

– Backstube gir en svært attraktiv eksponering mot den norske forbrukeren. Vi vil tilføre dem innsikt fra vårt arbeid med å bygge og vokse eksisterende spisekonsepter og merkevarer, mens de tilfører Jordanes nytenkning. Jobben gründerne har gjort er imponerende og vi ser frem til å få dem med på laget, sier Jordanes-toppsjef Dag Teigland.

Fra venstre: Dag Teigland, administrerende direktør i Jordanes; Matthias Bresser, gründer og eier av Backstube; Anna-Lena Fritzen, driftsdirektør og medeier i Backstube; Felix Heinrich, gründer og eier av Backstube. (Foto: Svein Brimi) Mer...

Oppkjøpet er betinget av godkjenning fra Konkurransetilsynet og er ventet sluttført i andre kvartal 2023.

Vurderer børsnotering

Jordanes, som eier merkevareselskapet Scandza, har nylig uttalt at det sikter mot en notering på Oslo Børs i løpet av 2023.

Scandza eier kjente merkevarer som Synnøve Finden, Sørlandschips, Leiv Vidar og Finsbråten. Jordanes hadde en omsetning på 5,6 milliarder kroner i 2022.

For noen uker siden skrev Jordanes at det som en del av noteringen planlegger å hente kapital for å «styrke den finansielle fleksibiliteten og for å kunne realisere nye vekstinitiativ, blant annet gjennom nye oppkjøp».

– Vi ser på muligheten for en børsnotering for å ytterligere styrke vår evne til å bygge, kjøpe og utvikle morgendagens merkevarevinnere, sa Teigland den gang.

Ulltveit-Moe er med

Teigland kom inn som administrerende direktør for Jordanes i fjor høst, og hintet allerede da om en børsnotering. Frem til Teigland kom inn var Jordanes ledet av partnerne Jan Bodd, Stig Sunde og Karl Kristian Sunde. Disse trakk seg tilbake fra den daglige driften, men fortsatte i styret og vil være aktive eiere.

Gründerne Bodd og Sunde eier, sammen med Karl Kristian Sunde og rundt 100 ansatte, om lag 52 prosent av selskapet. Storebrand-fondet Cubera eier en tredjedel. Dette er altså før Backstube-gründerne har fått sine aksjer.

Jens Ulltveit-Moe er også på eiersiden med en eierandel på litt over ti prosent. Eierandelen fikk han da han under pandemien solgte restaurantvirksomheten Umoe Restaurants til Jordanes. Her ligger kjeder som Peppes Pizza og TGI Friday's, som i dag ligger i selskapet Dely. Ulltveit-Moe er også styremedlem i Jordanes.