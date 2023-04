– Så å si definisjonen på korrupsjon Jusprofessor Sverre Blandhol er overrasket over at Schjødt ikke bestrider et påstått pengetilbud til toppsjefen i Klaveness Marine. – Hvis dette er riktig, virker det åpenbart korrupt, sier Blandhol.

3 min Publisert: 21.04.23 — 13.34 Oppdatert: en dag siden