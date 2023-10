Artikkelen fortsetter under annonsen

I september 2021 erkjente mangeårig advokat, Halstein Sjølie (54), underslag og bedrageri av til sammen 133 millioner kroner i Oslo tingrett. Sjølie ble dømt til fem år og seks måneders fengsel og måtte betale rundt 50 millioner kroner i erstatning til 15 fornærmede. Så begynte Økokrim å undersøke databeslag i saken nærmere.

Nå er hans kone og advokatassistent Marianne Sjølie (57) tiltalt for grov hvitvasking av rundt 65 millioner kroner, og subsidiært medvirkning til ektemannens underslag, ifølge en helt fersk tiltale. Hun har også begått bankbedrageri på 400.000 kroner, ifølge tiltalen.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

– Saken er grov fordi det gjelder et betydelig beløp, det har pågått over flere år og det er brudd på særlig den tilliten som følger advokatvirksomheten hvor hun jobbet som assistent, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Advokat Henrik Bliksrud i Elden.

Marianne Sjølie nekter straffskyld, opplyser hennes advokat Henrik Bliksrud i advokatfirma Elden:

– Hun stiller seg uforstående til tiltalen, sier Bliksrud.

Også advokat Tormod Tingstad i samme firma representerer Marianne Sjølie.

Dekket over

Mangeårig advokat Halstein Sjølie nøt høy tillit som vararepresentant på Stortinget for Kristelig Folkeparti og som medlem av bystyret i Moss som representant fra KrF i flere år.

Hans kone Marianne Sjølie var i flere år advokatassistent og den som bokførte regnskapet for hans enkeltmannsforetak Advokat Halstein S. Sjølie.

Etter dommen fra tingretten mot Halstein Sjølie begynte Økokrim å se nærmere på databeslag som Tilsynsrådet for advokatvirksomhet satt på. Det ga nye spor som er blitt etterforsket.

– Som følge av hennes ansvar for bokføring av regnskapet til advokatvirksomheten mente vi det var grunnlag for å se nærmere på hennes kunnskap om underslaget. Ved hjelp av Tilsynsrådet ble databeslaget som de satt på gjennomgått nærmere. Dette arbeidet har ført til at vi nå har tatt ut tiltalen for hvitvasking, sier Kavlie.

Ifølge en fersk tiltale sørget advokatassistenten for at reskontroene og klientbankkontoen fremsto riktige i perioden april 2017 til september 2019. Det gjorde hun ved å forfalske kontoutskrifter til klientkontoen. Det hele dekket over minst 64,6 millioner av Halstein S. Sjølies underslag.

«Hun utarbeidet også uriktige regnskapsoversikter og kontoutskrifter som ble oversendt til klientene for å gi dem inntrykk av at deres penger var innestående på klientkontoen til enhver tid», fremgår det av tiltalen.

Bankbedrageri

Subsidiært mener Økokrim Marianne Sjølie medvirket til betydelige deler av ektemannens underslag. Det fordi hun som advokatassistent og den som bokførte regnskapet for advokatvirksomheten «skjulte Halstein S. Sjølies uberettigede uttak av klientmidler innestående på klientkonto i Sparebanken 1 Østfold Akershus på minst 64,6 millioner kroner», heter det i tiltalen.

Hun er også tiltalt for regnskapsovertredelser og grovt bankbedrageri.

I forbindelse med en lånesøknad hos OppFinans (tidligere Gjensidige bank ASA) fremla hun «uriktige opplysninger om egen gjeldssituasjon hvorpå banken innvilget henne et lån på 400.000 kroner», fremgår det av tiltalen.

«Fast forbrytersk forsett»

I retten forklarte tidligere advokat Halstein Sjølie at han «ville mer enn han fikk til». Dette resulterte i at han begynte å begå underslag, som igjen ble skjult med nye underslag og regnskapsovertredelser. En av dem som ble bedratt var Frelsesarmeen. Etter hvert som tiden gikk ble hans økonomiske situasjon vanskelig og den kriminelle aktiviteten økte i omfang, fremgår det av dommen i Oslo tingrett.

Sjølie satset på hotelldrift, og tingretten skriver at det «fremstår for retten som om midlene som er underslått og bedratt i all hovedsak har gått inn i virksomheten han har forsøkt å bygge opp, og at det også er forsvunnet med virksomheten».

Han har «hatt et fast forbrytersk forsett, hvor han har gjort systematiske og relativt store anstrengelser for å skjule sine lovbrudd», konkluderer tingretten.

Han har også presentert uriktige kontoutskrifter «og dermed skjult sin ulovlige virksomhet» under en kontroll av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og det lokale disiplinærutvalget, heter det i dommen.

Sjølie ble i retten fradømt retten til å drive virksomhet som advokat for alltid og er fratatt advokatbevillingen. Han ble også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år etter at han har sonet dommen ferdig.