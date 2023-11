De best betalte advokatene: Schjødt-partnere drar fra på inntektstoppen Færre transaksjoner i næringslivet bidro til at inntektene stagnerte for de best betalte forretningsadvokatene i fjor. Unntaket er Schjødt.

2 min Publisert: 01.11.23 — 04.00 Oppdatert: en dag siden