Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er Stavanger Aftenblad som søndag kveld melder at det er inngått forlik i saken som etter planen skulle starte i Sør-Rogaland tingrett mandag morgen. Det bekrefter begge parter overfor avisen.

– Jeg kan bekrefte at vi er blitt enige. Begge parter ønsket å finne en løsning etter flere år med uenighet i stedet for å fortsette striden i rettssalen, sier Egil Willumsens advokat, Sven Eriksrud, til Aftenbladet.

Hverken Sven Eriksrud eller Kenneth Storalms advokat, Fredrik Gisholt i advokatselskapet Wikborg Rein ønsker å si noe om innholdet forliket.

Eiendom til 85 millioner

Det var for fem år siden advokaten og eiendomsinvestoren Kenneth Storalm solgte en sentrumseiendom i Stavanger til selskapet Retail Office Stavanger, et selskap eid 50/50 av investoren Harald Espedal og Oslo-baserte Jan Olav Steensland og hans familie. I eiendomstransaksjonen ble de to partene enige om å bruke Schjødt-advokat Erling Ueland, i en årrekke blant landets best betalte advokater, som felles advokat. Etter kort tid overtok Uelands Schjødt-kollega Egil Willumsen. Rundt 85 millioner kroner fikk Storalm for eiendommen da den ble solgt i oktober 2018. Alle var tilsynelatende fornøyde. Men det skulle ikke vare lenge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kenneth Storalm, gjennom selskapet Hospitalgaten as, saksøkte advokatselskapet Schjødt og advokat Egil Willumsen og krevde erstatning fordi han mente at Willumsen ikke var felles advokat for begge parter, men i realiteten var kjøperen, Harald Espedals, advokat i transaksjonen.

– I sum viser de dokumenter Selger har fått kjennskap til etter transaksjonen at de saksøkte parter i realiteten opererte som kjøpers advokat, hvilket har preget prosessen og avtalen – herunder kjøpesummen, het det i sluttinnlegget fra advokat Fredrik Gisholt i Wikborg Rein.

Gisholt og hans klient mente altså at den nære relasjonen mellom Espedal og Willumsen ga en lavere salgspris for eiendommen enn det ellers ville vært grunnlag for. Gisholt hevdet også at de saksøktes opptreden stred mot en rekke bestemmelser i retningslinjene for god advokatskikk.

– Etter de saksøktes oppfatning finnes det ingen bevismessige eller andre holdepunkter for at den inngåtte avtalen skal ha påført ham et økonomisk tap, het det Eriksruds sluttinnlegg. Eriksrud avviste også at det skal foreligge noen brudd på retningslinjene for god advokatskikk.

Nære bånd

I sluttinnlegget til Storalms advokat, Fredrik Gisholt, ble det pekt på nære bånd mellom Schjødt-advokat Willumsen og investor Harald Espedal.

– Først etter en noe turbulent salgsprosess ble Saksøker kjent med at det er svært nære bånd mellom Espedal og adv. Willumsen (både profesjonelt og privat). Adv. Willumsen var familien Espedals faste advokat innen denne type transaksjoner, og familiene Willumsen og Espedal var på flere ferieturer sammen. Willumsen har videre investert i Espedals såkalte «vennefond». I etterkant ble det også kjent at båndet mellom Advokatfirmaet Schjødt og kjøpersiden var tettere enn selger hadde grunn til å anta, het det i sluttinnlegget fra Gisholt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at transaksjonen ble sluttført høsten 2018, startet Willumsen høsten 2019 å jobbe som daglig leder i selskapet som hadde kjøpt eiendommen, Retail Office Stavanger as. Willumsen og Espedal bor bare et par hundre meter fra hverandre på Eiganes i Stavanger. Espedal har siden han sluttet som toppsjef i Skagenfondene bygget opp en omfattende investeringsvirksomhet, både innen eiendom og forvaltning av aksjer.

Schjødt-advokat Sven Eriksrud avviste at det kunne stilles spørsmål ved relasjonen mellom Willumsen og Espedal.

– Det er ikke grunnlag i sakens faktum for at Egil Willumsen og Harald Espedal hadde en «svært nær relasjon» på oppdragstidspunktet, slik denne benevnelsen utlegges av saksøkeren. Dette er en påstand som har vært fremsatt i ettertid som et forsøk på å fremtvinge et høyere vederlag for eiendommen enn det kjøperen var villig til å betale og som saksøkeren aksepterte, het det i Eriksruds sluttinnlegg.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.