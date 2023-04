Schjødt-topp anklages for «utilbørlig» pengetilbud Tidligere Schjødt-sjef Erling Ueland anklages for å ha tilbudt en million kroner til en toppsjef for å få selskapet som kunde. Nå skal saken behandles i Disiplinærnemnden for advokater.

3 min Publisert: 18.04.23 — 10.08 Oppdatert: 2 minutter siden