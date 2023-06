Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg kan bekrefte at mulig overtredelse av korrupsjonsbestemmelsen er et tema for etterforskningen, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Nå bekrefter han at Økokrim åpner etterforskning av anklagene om at Schjødt-advokat Erling Ueland skal ha tilbudt én million kroner til investeringstopp Jon Christian Syvertsen for advokatoppdrag.

– Vi har besluttet å åpne etterforskning for å undersøke om det foreligger straffbart forhold, sier Økokrim-sjefen.

Erling Ueland har tidligere avvist å ha gitt noe ulovlig pengetilbud til Syvertsen, ifølge et skriv til disiplinærnemnden. Han har kalt det hele «bare en tanke over bordet». Ueland har ikke besvart DNs henvendelser om saken.

Advokat Erling Ueland – tidligere mangeårig toppsjef i advokatfirmaet Schjødt. Bildet er fra 2010. (Foto: Trond Sørås) Mer...

Nå tar han permisjon fra advokatfirmaet, skriver advokatfirmaet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

«Imøteser Økokrims etterforskning»

– Vi er i dag informert om at Økokrim vil åpne etterforskning for å undersøke om det foreligger et straffbart forhold knyttet til de anklager som er fremmet av Jon Christian Syvertsen og Klaveness Marine AS mot advokat Erling Ueland. Ueland har i samråd med oss besluttet å ta permisjon for å bistå etterforskningen inntil avgjørelse foreligger, skriver presseansvarlig partner Per Ristvedt i pressemelding fra firmaet.

– Styret i Schjødt har gjennomført en grundig intern vurdering av saken med relevant ekspertise og har også innhentet en ekstern vurdering fra advokatfirmaet Hjort. Begge vurderingene konkluderer klart med at Erling Ueland ikke har gjort noe galt i forbindelse med møtet med Syvertsen. Vi imøteser Økokrims etterforskning og har ut over det ingen kommentarer til saken før de har konkludert, skriver Ristvedt.

Det var i april DN avdekket anklagene om at Ueland, Schjødts daværende toppsjef, skal ha tilbudt én million kroner til toppsjefen i investeringsselskapet Klaveness Marine. Ifølge anklagene skulle pengene betales fra advokatfirmaet Schjødt til Syvertsen personlig, med hensikt å få advokatoppdrag, etter at investeringsselskapet i lengre tid hadde boikottet advokatfirmaet.

– Oppslagene i DN og saksforholdet til Disiplinærnemnden er bakgrunnen for etterforskningen, sier Lønseth.

Innkaller til avhør

Tirsdag informerte Økokrim om etterforskningen til Schjødts egen advokat og partner Halvard Helle i en epost. Ingen avhør eller bevisbeslag er gjennomført hittil.

– Vi kommer til å innkalle alle relevante aktører til avhør. Det sier seg selv at dette gjelder for Ueland også, sier Økokrim-sjefen.

– Ingen har status som siktet i saken, men alle involverte som potensielt kan tenkes å ha begått et straffbart forhold, vil få status som mistenkt.

– Vi har gjort en vurdering av dokumentene vi har fått oversendt, og kommet til at det er grunn til å etterforske om det foreligger et straffbart forhold, sier han.

Det omstridte møtet

Det var i september 2022 at Erling Ueland, daværende toppsjef i advokatfirmaet Schjødt, møtte toppsjefen til Klaveness Marine, Jon Christian Syvertsen hos investeringsselskapets kontorlokaler på Skøyen.

Ordvekslingen som fant sted mot slutten av møtet, er Syvertsen og Ueland delvis uenige om.

De to er enige om at Ueland foreslo at Schjødt kunne utføre et advokatoppdrag for Klaveness Marine gratis.

Erling Ueland har så forklart disiplinærnemnden at han «luftet» en mulig kompensasjon, men samtidig sa at kompensasjonen måtte være «lovlig og tåle dagens lys». Dessuten mener han det ikke var snakk om et bestemt beløp på én million kroner.

Jon Christian Syvertsen har derimot beskrevet til Disiplinærnemnden at Ueland uttalte at samtalen måtte «bli i dette rommet», etter å ha tilbudt én million kroner som skulle betales fra advokatfirmaet Schjødt til ham selv privat.

I midten av februar 2023 ble Ueland innklaget til Disiplinærnemnden for advokater av Klaveness Marine og selskapets toppsjef Jon Christian Syvertsen.

Erling Ueland var da toppsjef, såkalt managing partner, i Schjødt – Norges største advokatfirma målt i omsetning, med filialer i Sverige og Danmark. Ueland har gjennom en årrekke ligget helt i toppen av inntektslistene for advokater. I 2021 sto han oppført med 43 millioner kroner i inntekt.

1. mars i år ble det kjent at han gikk av som toppsjef.

Erling Ueland Alder: 60 Stilling: Partner og advokat i Schjødt Bakgrunn: Mangeårig toppleder, såkalt managing partner, i advokatfirmaet Schjødt. Ledet firmaet i tre perioder, først fra 2005-2007, fra 2009–2014 og senere fra 2017. Det ble kjent 1. mars 2023 at han fratrådte som leder. Schjødts inntekter har vokst kraftig med Ueland ved roret, parallelt med at advokatfirmaet utvidet til Sverige i 2019 og til Danmark på tampen av 2022. Ueland har gjennom flere år vært landets aller best betalte advokat. I 2021 sto han oppført med 43 millioner kroner i inntekt og 95 millioner kroner i formue.

Schjødts presseansvarlige partner, Per M. Ristvedt, har tidligere uttalt i DN på vegne av advokatfirmaet Schjødt og Ueland:

«Det ble ikke fremsatt noe tilbud. Det ble kort luftet en tanke om delvis dekning av Syvertsens kostnader i Spar Shipping-saken. Det ble presisert at en eventuell løsning måtte være både lovlig og tåle dagens lys. Det å tenke høyt rundt en mulig løsning på en konflikt, som forutsettes å være lovlig og etisk, er hverken et tilbud eller kritikkverdig».