Artikkelen fortsetter under annonsen

Fjoråret kan oppsummeres som et godt år for Norges fem største advokatfirmaer, også kjent som «de fem store», som til sammen solgte advokattjenester for 6,9 milliarder kroner i fjor.

Den samlede omsetningen økte med 9,8 prosent fra 2021.

DN har tidligere omtalt årsresultatet til advokatfirmaet Schjødt, som endte med en omsetning på 1,8 milliarder kroner i 2022. Partnerne i det som forblir Norges største advokatfirma delte nær én milliard kroner etter fjorårets resultat.

Schjødt forblir størst

Slik rangeres «de fem store» etter fjorårets omsetning:

Schjødt forblir landets største med en omsetning på 1,85 milliarder, en økning på 11,8 prosent.

Thommessen er landets nest største med en omsetning på 1,44 milliarder kroner og en økt omsetning på 9,7 prosent.

Wikborg Rein følger like bak med en omsetning på 1,39 milliarder kroner, opp 7,2 prosent fra året før.

Bahr ligger på fjerdeplass med en omsetning på 1,13 milliarder kroner, en oppgang på 9,2 prosent.

Wiersholm er like bak med en omsetning på 1,12 milliarder kroner, opp 10,5 prosent fra året før.

Det var Advokatwatch som først omtalte Bahrs årsresultat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rangeringen mellom de fem store er dermed uendret fra 2021, selv om Wiersholm kun ligger drøye ni millioner kroner bak Bahrs omsetning. De to advokatfirmaene har vekslet mellom å inneha fjerdeplassen i perioden 2018 til 2020.

Thommessen passerte også for første gang lønnskostnader på en halv milliard kroner, ifølge årsregnskapet. Det inkluderer arbeidsgodtgjørelse til partnerne på 120 millioner kroner.

Toppet lønnslistene

Årlig publiserer DN en oversikt over de 1000 høyest lønnede advokatene i Norge basert på foregående års ligningstall. Blant topp 100 er spesielt tre av de fem store sterkt representert.

Ligningstallene for 2021 viste at blant de 15 høyest lønnede advokatene trumfer Schjødt, Bahr og Thommesen, der Bahr innehar 10 av 15 plasser.

Øverst tronet tidligere Schjødt-sjef og nå partner og advokat i samme firma, Erling Ueland, med en inntekt på 43,1 millioner kroner. Anders Arnkvern fra Thommessen hadde nest størst inntekt på 34 millioner, kort etterfulgt av Dag Sivert Kaada i Schjødt med en inntekt på 33,1 millioner kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.