Høyesterett har forkastet anken til de tidligere Bitcoins Norge-kundene, som fikk kryptomidlene sine tvangssolgt, etter et dataangrep for snart fire år siden.

Bitcoins Norge-gründeren Ole-André Torjussen har vunnet frem i både tingretten og lagmannsretten. Saken er med andre ord over.

– Han er selvsagt lettet over at saken som har hengt over han siden 2019 nå er avsluttet. Han gleder seg over å kunne legge dette heltbak seg og se fremover, sier advokat Kim André Svenheim i Ryger Advokatfirma til Stavanger Aftenblad, som omtalte Høyesteretts avgjørelse først.

Ville ha 25 millioner

Sommeren 2019 ble Bitcoins Norges plattform hacket og kryptovaluta for flere millioner ble stjålet.

Daglig leder Ole-André Torjussen solgte unna kundemidler for å unngå tap. Kundene fikk utbetalt erstatning av selskapet, men ikke for kursen som forelå dagen før tvangssalget.

Det førte til at de tidligere kundene valgte å gå til sammen om et søksmål for å få dekket tapene de mente plattformen påførte dem. De har bedt om rundt 25 millioner i erstatning.

Ifølge Aftenbladet er de samlede advokatkostnadene på tolv millioner kroner. Selv om Torjussen vant saken i tingretten, ble han idømt sine egne kostnader i lagmannsretten. De tidligere kundene må ta ti millioner i utgifter.

Politianmeldt

Bitcoins Norge var en av landets første bitcoinbørser. I toppåret 2017 tjente selskapet bak børsen 3,6 millioner kroner før skatt.

I regnskapet for 2021 var det bare driftsinntekter på 46.000 kroner i selskapet.

Etter dataangrepet ble Torjussen anmeldt. Økokrim etterforsket saken, men henla den.

Det var ikke grunnlag for å påtale noen av forholdene, konkluderte politimyndigheten.