– Etter 16 år i samme stol er det på tide å prøve noe annet.

Christian Flemmen Johansen begynte hos advokatfirmaet Elden som jusstudent. Der ble han – til nå.

Fra 1. september leder han sitt eget advokatfirma, Flemmen & co.

– Da jeg begynte i Elden var vi 16 advokater og ansatte. Nå teller Elden nærmere 150, sier Flemmen Johansen.

Med på det nye laget blir Elden-advokat Stine Kalkvik Stenberg og Elden-sekretær Ane Natvig. Flemmen Johansen sier flere advokater er på vei inn i hans nye firma, som skal jobbe med næringslivsjus som arbeidsrett, selskapsrett og eiendom, parallelt med økonomiske straffesaker.

– Alle forbinder Elden med straff, men sannheten er at vi har jobbet mange år med mye næringsrettet. Det skal jeg fortsette med.

– Mange klienter ringer vel advokatfirmaet Elden fordi de vil ha John Christian Elden?

– Alle mine klienter har ringt meg direkte, så nei.

Privat betalte straffesaker

Flemmen Johansen sier han vil fortsette et godt samarbeid med Elden og flere andre advokatfirmaer, og han er ikke redd for at konkurransen om økonomiske straffesaker blir for hard.

– Jeg er spesialist på økonomiske straffesaker, og jeg er allerede etablert. Men det er riktig at det ikke er plass til veldig mange aktører på økonomisk strafferett – det er et begrenset marked med begrenset inntjening. Samtidig har jeg mye privat betalte straffesaker, og det vokser. Det er der klienter har økonomi til å betale selv. Det koster ikke mer enn om du krangler med naboen om et gjerde, forskjellen er at nå handler det om livet ditt.

Flemmen Johansen sier den lave salærsatsen for forsvarere, som norske advokater har protestert kraftig mot, gjør at advokater må ta på seg andre oppdrag enn strafferett for å tjene penger. Han anslår at han har jobbet rundt 30 prosent med straffesaker de siste årene, og ellers har brukt tiden på rådgivning, forhandlinger og sivile rettssaker.

– Mitt firma skal ikke være noe klassejus-firma, bare så det er klart. Jeg skal også ta pro bono-saker. Men det er rettssikkerhetsmessig problematisk at de svake, de som ikke har noe fra før, bare får mindre.

Millionutbytte som Elden-partner

Selv sto Flemmen Johansen oppført med 7,3 millioner kroner i inntekt og over 12 millioner kroner i formue i 2021. Han vil ikke svare på hvor store inntekter han har generert for har gitt advokatfirmaet Elden i inntekter de siste årene.

– Men det er ingen tvil om at jeg har jobbet veldig mye de siste årene.

– Hvordan blir det å balansere oppstart av eget firma med egen familie og barn?

– Jeg har støttende familie, og veldig flinke mennesker med meg, blant annet til å lede kontoret, så det blir neppe særlig mer enn jeg har i dag.