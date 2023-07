Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe innrømmer habilitetsbrudd etter aksjekjøp. Nå skal Økokrim undersøke saken nærmere.

– Det avgjørende spørsmålet i denne saken er hvilke kunnskap Ola Borten Moe satt med da han kjøpte aksjene, sier innsidehandelsekspert og partner Caterina Håland Gaeta i advokatfirmaet Sands til DN.

Kort tid etter at habilitetssaken ble kjent, sa Økokrim-sjef Pål Lønseth til E24 at de vil undersøke saken nærmere for å se om det er grunnlag for å åpne etterforskning. Innsidehandel er her en bestemmelse økokrim-sjefen mener det er aktuelt å se nærmere på.

Dermed blir det helt sentralt å få avklart hva Borten Moe visste på hvilket tidspunkt for å få avklart en nøyaktig tidslinje.

I januar skal forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) ha kjøpt aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberggruppen, ifølge E24.

Uken etter deltok han på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo, som Kongsberggruppen indirekte eier 25 prosent av via den finske våpenleverandøren Patria.

Caterina Håland Gaeta.

Kunnskap

– Reglene om innsidehandel innebærer at ingen skal tjene på noe som ikke markedet vet. Sitter noen på opplysninger som markedet ikke hadde og opplysningene har effekt på aksjekursen så skal man i utgangspunktet ikke handle, sier Gaeta til DN.

Da Borten Moe kjøpte aksjer i Kongsberggruppen i begynnelsen av januar lå aksjekursen på mellom 375 kroner og 407 kroner.

Fredag 13. januar kom nyheten om at regjeringen foreslår en kontrakt med Nammo på 2,6 millarder kroner. Fra sluttkurs torsdag 12. januar til fredag 13. januar steg aksjekursen 0,67 prosent fra 375,3 kroner til 377,9 kroner. I juni nådde aksjen en topp på 490 kroner – potensielt 100 kroner mer enn det Borten Moe trolig kjøpte aksjen for i januar.

Hvorvidt noen har brutt reglene for innsidehandel beror, ifølge Gaeta, på en skjønnsmessig vurdering der tre komponenter skal vurderes:

At informasjonen er presis

At den ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent

Informasjonen er egnet til å påvirke aksjekursen, det vil si at en fornuftig investor ville handlet på grunnlag av informasjonen.

For å finne ut om Borten Moe har handlet på innsideinformasjon, vil Økokrim trolig vektlegge «adferdsmønstre», mener Gaeta.

Med det mener hun adferdsmønsteret i Borten Moes aksjekjøp.

– Er dette første gang han kjøper aksjer i Kongsberggruppen noensinne, kan det se litt rart ut. Det samme gjelder hvis han tidligere har hatt veldig små beløp for så å kjøpe aksjer til ett stort beløp.

– Ikke vanskelig å finne ut av

Professor i kapitalmarkeds- og kredittrett, Morten Kinander, ved BI mener det er for tidlig å si noe om Borten Moes aksjekjøp er innsidehandel.

Før man kan ta stilling til om Borten Moe har gjort noe straffbart, må Økokrim finne ut om informasjonen som fremgikk i regjeringsmøtet gjorde at statsråden kjøpte aksjene, eller om han hadde gjort det uansett, forklarer Kinander.

– Er det vanskelig å finne ut av?

– Nei, det tror jeg ikke er så vanskelig å finne ut av. Det møtet har et objektivt innhold som vises gjennom sakspapirer og lignende. Da er det lett å se for seg hva en fornuftig investor ville gjort. Det vil kunne være med å si noe om Borten Moe kjøpte aksjene på grunn av møtet eller hadde kjøpt dem uansett.

Morten Kinander, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

Streng straff

I motsetning til regjeringens habilitetsregler som er ment å bevare folkets tillit til myndighetene, er reglene for innsidehandel ment å sikre at spillereglene er de samme for alle som deltar i aksjemarkedet.

Terskelen er derfor mye høyere for å bryte reglene for innsidehandel enn habilitetsreglene. Til gjengjeld er straffen også strengere for innsidehandel.

– Innsidehandel har etter loven en strafferamme på seks år i fengsel. Hvor lang straff man faktisk får beror på grovheten av bruddet som er begått. Beløpet er det som her veier tyngst, forklarer Gaeta.

– Ola Borten Moe kjøpte aksjer for 400.000 kroner i Kongsberggruppen før regjeringsmøtet. Vil du si det er et betydelig beløp?

– Det er veldig, veldig relativt. Det finnes innsidesaker som gjelder mange, mange millioner, men 400.000 er et nokså høyt beløp.

– Dersom det viser seg at Borten Moe har drevet med innsidehandel. Vil det da kunne føre til fengselsstraff?

– Ja, definitivt.

Borten Moe sier han vil svare på alle spørsmål Økokrim måtte ha, men avviser at det har vært tilfeller av innsidehandel.

Borten Moe sier han vil svare på alle spørsmål Økokrim måtte ha, men avviser at det har vært tilfeller av innsidehandel.

– Jeg ikke hatt informasjon som ikke har vært offentlig tilgjengelig på tidspunktene da jeg kjøpte aksjene, uttalte Borten Moe til DN.