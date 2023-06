Artikkelen fortsetter under annonsen

Det svenske Elsäkerhetsverket stanset onsdag 14. juni salget av ladestasjon-produsenten Easees elbilladere, blant annet på grunn av en manglende jordfeilbryter i enhetene. Easee fikk frist til 14. juni med å levere inn en plan for utbedring av de installerte enhetene i Sverige, skriver NRK.

Nå vil selskapet løse problemene i det svenske markedet med nye klistremerke og merkelapper til eierne av de solgte enhetene.

– Planen er beskjeden fordi den ikke trenger å være kompleks. Vi har lært av våre feil og ønsker å rette dem opp ved å løse dokumentasjonsproblemet med oppdatert dokumentasjon og ny merking, sier fungerende PR og kommunikasjonsansvarlig Marthe Kindervaag i Easee til kanalen.

I Sverige er det montert 100.000 Easee-ladere, så selskapet må dermed sende ut 100.000 klistremerker. Selskapet skal også gjennomføre testing for å bedre kunne dokumentere eksisterende feil.