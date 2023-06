Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag ble det kjent at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opprettholder et svensk salgsforbud av ladebokser fra det norske selskapet Easee, skriver NRK.

Dermed ligger det an til at Easee får salgsforbud i Norge og hele EØS.

I tillegg kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap pålegge Easee å oppgradere alle de 230.000 ladeboksene de har installert i Norge. Prisen for dette kan bli flere tusen kroner per boks – og dermed minst 700 millioner kroner til sammen.

Bakgrunnen for den mulige oppgraderingen skal være at Easee-laderne må ha en beskyttelse mot jordfeil.

