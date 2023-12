Artikkelen fortsetter under annonsen

Mellom 16. desember og 19. januar overførte den tiltalte mannen i 20-årene tilsammen 74.779.000 kroner til seg selv. Mannen var innleid gjennom bemanningsbyrået Manpower og jobbet ved Sparebank 1 Midt-Norge (SMN) sitt hovedkontor i Søndre gate i Trondheim sentrum. Strafferammen for lovbruddene mannen er tiltalt for er seks år.

Bankvikaren overførte først pengene til sin egen konto i SMN før han overførte dem videre til andre banker han hadde kontoer i. Deretter ble pengene overført til utlandet hvor han benyttet dem til å investere i verdipapirer med høy risiko.

Mannen møtte tiltalte i retten i en grå collegegenser sittende mellom sine to forsvarere Christian Wiig og Jasmin Gheshlaghi. Den tiltalte mannen opplyste at han bor hjemme hos sine foreldre og i dag er student og tar enkeltfag ved NTNU.

Erkjenner straffskyld

– Ja. Jeg erkjenner straffskyld, svarte den tiltalte da han fikk spørsmål om hvordan han forholdt seg til post en i tiltalen, det grove underslaget.

Da tiltalen knyttet til grov hvitvasking, tok han et forbehold:

– Jeg er usikker, men jeg tror jeg har straffskyld for det, sa han rettet mot dommerbordet.

I etterkant av at mannen ble pågrepet i januar, gikk han gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse. En av konklusjonene var at han lider av patologisk spillegalskap.

Forsvarer Christian Wiig mener spillegalskapen bør gi den tiltalte lavere straff:

– Spillegalskap har etter mitt skjønn betydning for hvilken straff han skal få. Spillegalskapen er både ubehagelig og har ødelagt livet hans, sa Wiig under sine kommentarer etter aktors innledningsforedrag.

Da han fikk opplest den siste posten i tiltalen, som omhandler dokumentfalsk, erkjente han straffskyld.

Mannen bodde sammen med sin daværende samboer da han begikk underslaget. Han hadde vært ansatt som vikar siden sommeren 2020 til like før anmeldelsen. Han jobbet deltid i banken og studerte til å bli dataingeniør.

Aktor Eli Reberg Nessimo opplyste at SMN anså han som en godt likt og kompetent medarbeider. Han sa selv opp jobben dager før banken politianmeldte han. I oppsigelsen skrev han at han ønsket å fokusere mer på sine studier.

Aktor gikk gjennom anmeldelsen fra banken, hvor det ble referert at mannen i praksis hadde overtrukket kontoen med millionbeløpet som omfattes av tiltalen. Normalt ville det gått varsler i bankens systemer, men banken mente at vikaren kunne ha tilegnet seg kunnskap som hva skulle til i systemene for at dette skulle gå under radaren. Han ble pågrepet samme dag som banken anmeldte saken, den 19. januar i år.

Da underslaget ble oppdaget, klarte politiet å sikre nesten 15 millioner kroner på hans konto i Nordnet. Banken har i etterkant fremmet krav om erstatning på drøyt 51 millioner kroner. Erstatningssaken vil føres separat på det senere tidspunkt.

Ba om lukkede dører

I forkant av rettssaken har Sparebank 1 Midt-Norge, som fornærmet forsøkt å få store deler av rettssaken til å gå bak lukkede dører, av hensyn til sine forretningshemmeligheter.

Den tiltalte mannen har ønsket å gi sin forklaring for åpen rett, noe som også er hovedregelen i norske domstoler. I en kjennelse fra forrige uke, ble det avklart at deler av vitneforklaringene til de ansatte i banken, vil gå bak lukkede dører og at de tilstedeværende blir ilagt taushetsplikt. Tiltaltes forklaring vil gå for åpen rett etter lunsj mandag.

Skrev notater i saksbehandlingssystemet

Gjennom aktors innledningsforedrag ble den kjent at det totalt gikk seks alarmer internt i banken fra 22. desember og frem til tiltaltes aktivitet ble politianmeldt 19. januar. Lenge tolket banken tiltaltes aktivitet som ledd i en test han opplyste at han jobbet med. Hver gang han gjorde straksoverførsler til seg selv, skrev han samtidig et notat i bankens saksbehandlingssystem hvor han refererte til den angivelige testen og skrev at pengene skulle tilbakeføres innen få dager. Disse notatene beroliget tilsynelatende hans kolleger som jobbet med å følge opp alarmene.

DN kommer tilbake med mer.

