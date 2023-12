Artikkelen fortsetter under annonsen

Mannen i 20-årene er tiltalt for å ha underslått nesten 75 millioner kroner over en drøy måned i årsskiftet 2022/2023. Pengene ble sluset via en rekke kontoer til utlandet, der de ble plassert i høyst risikofylte finansielle instrumenter. Den tiltalte har erkjent underslaget, både i avhør hos politiet og i retten. På rettssakens første dag fortalte han om spillegalskap, depresjon og angst og at han ikke hadde planer om å overleve underslaget.

Tirsdag inntok spesialetterforsker Marit Høyem Nordbotten vitneboksen for å gå gjennom alle pengestrømmer i forbindelse med underslaget.

Flere titall kontoer

– Min oppgave har vært å finne størrelsen på underslaget som var begått, og finne strømmene mellom kontoene, fortalte hun retten.

Ettersom tiltalte hadde flere titall kontoer og har overført penger mellom flere kontoer og flere banker, før de er sluset til utlandet, har dette vært en større jobb.

En av spørsmålet mange stiller seg er hvordan det er mulig at en deltidsvikar i banken, som ikke har mer utdannelse enn en bachelor i økonomi, har kunnet underslå flere titall millioner kroner uten at banken stoppet dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktor, Eli Reberg Nessimo, har vært tydelig på at det ikke er banken som sitter på tiltalebenken. Mannens forsvarer, Christian Wiig, har benyttet flere anledninger til å lange ut mot banken. Ikke bare har han refset dem for ikke å ha stoppet hans klient tidligere. Han har også kritisert banken for å begjære lukkede dører og taushetsplikt under store deler av rettssaken.

Etter lunsj inntok SMNs finansdirektør Trond Søraas vitneboksen. Han kom raskt inn på hvordan underslagene kunne skje i en måneds tid uten at banken tok affære.

– Vi har en risikotoleranse og de siste årene har cyberkriminalitet stått høyere oppe på agendaen enn egenhandel, sa Søraas, før han fortalte at deres kontrollfunksjon på et tidlig tidspunkt avslørte den tiltaltes handlinger.

– Hans manipulasjon av systemene lykkes med å forsinke våre ansatte i å forstå at det her dreide seg om et underslag, sa finansdirektøren i retten.

Han selv fikk vite om underslaget 19. januar, fire uker etter at de første alarmene gikk av internt i banken.

På spørsmål fra forsvarer Wiig utdypet Søraas hva han la i begrepet «manipulasjon» i denne saken:

– Ved å påvirke interne misligholdsprosesser ved å gå inn på de sakene som fortløpende ble opprettet i Iver (saksbehandlingssystemet jour. anm.) og å lukke sine egne saker, så har han forhindret at de sakene er blitt fulgt opp. Han har i tillegg med de meldingene som er lagt i systemet, forledet de som skal følge det opp, med at det er en test som foregår. Og en epost til etterlevelsesavdelingen som forklaring på dette, svarer finansdirektøren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvarer Wiig viste i retten hvor oppgitt han er over at deler av saken er hemmeligholdt for offentligheten.

– Om jeg har brutt noen lover, får dere sette håndjern på meg og sette meg i fengsel, sa advokaten i en opphetet passiar.

Pressen forlat salen

Tingrettsdommer Eirik Lereim, som fikk begjæringen på sitt bord, landet på at bankens ansatte skal forklare seg delvis i åpen rett, og delvis bak lukkede dører. I de delene av forklaringene som er lukkede, ble de tilstedeværende pålagt taushetsplikt. Dette medførte at pressen, som har anledning til å høre på de lukkede forklaringene, bestemte seg for å forlate salen. Årsaken er at de ikke kan benytte informasjonen de får, ei heller diskutere den med sine redaktører.

På andre dag i retten er fokuset på pengestrømmer og hva Sparebank 1 SMN gjorde da alarmene gikk. Mannens forsvarer, Christian Wiig, har benyttet flere anledninger til å lange ut mot banken. (Foto: Bente Bjørndal) Mer...

Før dommer Lereim fattet sin beslutning om lukkede dører og taushetsplikt for en drøy uke siden, protesterte både pressen og den tiltaltes forsvarer.

Da dørene ble lukket, fortsatte utspørringen av Søraas en drøy time. Deretter kom aktor Nessimo ut på gangen og snakket med journalistene.

– Nå har vi fått svar på mye av det retten trengte å vite, så nå blir det lukket rett resten av dagen, forklarte hun. Det innebærer at pressen ikke er til stede i retten før onsdag morgen.

Akselererte

På rettssakens første dag fikk retten høre at det gikk seks interne alarmer i Sparebank 1 SMN, uten at de gjorde grundige undersøkelser. Den tiltalte mannen visste ikke om de interne varslene før inntil nylig. Han ble informert om dem i forbindelse med erstatningssøksmålet som banken har reist mot han. Dette søksmålet vil gå som en separat rettssak på et senere tidspunkt.

Spesialetterforsker Marit Høyem Nordbotten viste i sin gjennomgang at drøyt 18 millioner kroner ble underslått i desember 2022, mens 56,5 millioner kroner ble underslått i 2023. Den første interne alarmen i banken gikk 22. desember 2022.

I perioden 4. januar til 14. januar skjedde det ingen underslag. I den perioden var tiltalte på ferie utenlands med sin daværende svigerfamilie.

Endret tiltalen

I tillegg til underslag på 75 millioner kroner, er mannen tiltalt for hvitvasking, såkalt selvvask av et millionbeløp. Opprinnelig var dette beløpet oppgitt til 72.769.000 i tiltalen, men i løpet av tirsdagen opplyst aktoratet at dette beløpet blir nedjustert til 65.269.000 kroner. Årsaken er et beløp på 7,5 millioner kroner som ble overført fra tiltaltes konto til Nordnet siste dag underslaget foregikk. Dette beløpet skulle ikke være omfattet av tiltalen, uten at det så langt er kommet frem hvorfor dette ikke er regnet med.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.