Her mister rederarving Hannah Wilhelmsen (28) kontrollen I et kort gavebrev signert året før Finn Wilhelmsen dør gir han en stiftelse kontrollen med milliardformuen. Stiftelsen mener brevet beviser at han ikke ønsket at datteren Hannah Wilhelmsen (28) skulle få kontroll.

1 min Publisert: 09.06.23 — 11.09 Oppdatert: 3 timer siden