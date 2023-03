Artikkelen fortsetter under annonsen

Dommen er avsagt med dissens og er mildere enn den fra Hordaland tingrett. De dømte investoren til 45 dagers ubetinget fengsel for brudd på loven om medisinsk utstyr ved å markedsføre og selge munnbind til medisinsk bruk som holdt lavere standard.

– Jeg er glad for at retten ser at dette handler om manglende kunnskap. Jeg er trodd på at jeg overhodet ikke bevisst har jukset. Det er jeg selvsagt glad for. Ikke minst må jeg si at munnbindene har hatt mer enn bra nok kvalitet. De ble heller aldri omsatt, det var dermed aldri noen fare for noen, sier Vollvik til Nettavisen.

Investoren nektet straffskyld da ankesaken hans kom opp for Gulating lagmannsrett i Bergen. Gründeren har imidlertid tidligere erkjent å ha pakket om munnbind.

– Jeg har ikke bevisst forsøkt å lure noen for egen vinning. Det er bare tøys. At jeg ikke kunne lover og regler godt nok, er lett å se i dag. Det beklager jeg, sa Vollvik da han forklarte seg for tingretten.

Det var NRK som først omtalte dommen fra lagmannsretten.

Rettelse: I en tidligere versjon av saken sto det at Vollvik var dømt til 30 dagers ubetinget fengsel. Det riktige er at han er dømt til 30 dagers betinget fengsel.