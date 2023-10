Artikkelen fortsetter under annonsen

I mer enn 40 år har Tor Hilmar Eggesvik praktisert som advokat. Men på tampen av 2020 ble hans advokatbevilling suspendert. Frem til da hadde Eggesvik vært advokat for en rekke personer som var involvert i økonomiske straffesaker.

Som advokat har han figurert i DNs spalter siden 1980-tallet. Han har hjulpet klienter som har hatt trøbbel med politiet, hatt økonomiske problemer, kommet opp i sivile tvister, og han har vært oppnevnt som bostyrer etter konkurser.

Nå viser en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett at Økokrim har gitt Eggesvik status som mistenkt i samme sakskompleks som den omstridte eiendomsinvestoren Øyvind Hornnæss er tiltalt i.

DN skrev i juli at Hornnæss er tiltalt for ulovlig å ha overført 3,1 millioner kroner fra et eiendomssalg til sin samboer og forlovede, for å unndra å betale på en gjeld på 15,6 millioner kroner. Pengene skal ifølge tiltalen ha blitt overført fra oppgjørsmegler via advokat Tor Eggesviks konto. Også flere andre poster i tiltalen mot Hornnæss og hans medtiltalte handler om slusing av penger gjennom Eggesviks klientkonto sommeren 2018.

Saken mot Hornnæss og hans medtiltalte starter opp i Oslo tingrett 16. januar og varer i 2,5 uker. Hornnæss' advokat, Mette Yvonne Larsen, hadde ingen kommentar da DN skrev om saken i juli.

Tor Hilmar Eggesvik (venstre) og Øyvind Hornnæss avbildet i retten i 2018 i forbindelse med en sivil sak som ble løst med forlik.

Advokat Pål Sverre Hernæs i advokatfirmaet Hjorth er forsvarer for Tor Eggesvik.

– Jeg har ingen noen kommentar og oppfatter Eggesvik som perifer i dette sakskomplekset, sier Hernæs.

Strid om databeslag

Årsaken til at Borgarting lagmannsrett kom inn i straffesaken før den egentlig kommer for retten, er at Økokrim har gjort databeslag i forbindelse med etterforskningen. Dette beslaget inneholder uttrekk av epostkorrespondanse mellom de to tiltalte og Eggesvik, som har vært begges advokatforbindelse.

Domstolen har som oppgave å avgjøre hvilke deler av korrespondansen som er kan gjøres tilgjengelig for Økokrim, og hvilke deler som ikke Økokrim kan få se, fordi det inneholder taushetsbelagt advokatkorrespondanse. Opprinnelige skulle Oslo tingrett ta stilling til hvordan databeslaget skulle kategoriseres. Men fordi alle partene i saken anket den opprinnelige kjennelsen, havnet saken på lagmannsrettens bord.

Lagmannsretten var enig med forsvarerne og Økokrim, og opphevet kjennelsen. Det innebærer at Oslo tingrett på nytt må gjennomgå beslaget og avgjøre hva Økokrim kan få tilgang til.

Statsadvokat Jens Halvard Bachke hos Økokrim har tatt ut tiltalen mot Hornnæss og hans 38-årige medtiltalte. Han er ordknapp om Eggesviks rolle og status i saken.

– Det er på det rene at han har status som mistenkt. Ellers kan jeg ikke kommentere noe nærmere om hva mistanken gjelder. Det ønsker jeg ikke nå av hensyn til etterforskningen.

– Er det knyttet til hans tidligere virke som advokat?

– Jeg viser til det som fremgår av kjennelsen, der det opplyses at han har vært disse personenes advokatforbindelse. Det er derfor man får denne prosessen.

– Kan du si noe om hvilken hypotese som ligger til grunn for mistanken mot Eggesvik?



– Det er grunnlag og en tanke bak den vurderingen. Hva det konkret knytter seg til, har jeg ikke noen kommentar til, sier Bachke i Økokrim.

Dømt for grovt bedrageri

Eggesvik ble i desember 2022 dømt til fire måneders fengsel for grovt bedrageri overfor Skatteetaten. Dommen i lagmannsretten fulgte i kjølvannet av at Eggesvik hadde hjulpet klienten Are Abrahamsen med å få redusert restskatten sin, fordi han ifølge advokaten ikke hadde midler til å betale kravet. Politiet mente Eggesvik godt visste at klienten hadde penger.

Et tema i saken var hvem som var den reelle eieren av en bolig i Asker. På papiret fremsto Harbo Invest, et selskap eid av Eggesvik, som eier av huset. Eggesvik ble dømt for å ha skjult at Abrahamsen fortsatt var den reelle eieren av et huset, etter at det var solgt på tvangssalg.

Eggesvik har vært advokat for Abrahamsen siden 1990-tallet. Som forsvarer representerte han Abrahamsen i den såkalte Johnsen Oil-saken, som endte med at Abrahamsen ble dømt til fem års fengsel.

Parallelt med straffesaken jobbet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet med en gjennomgang av Eggesviks advokatvirksomhet. Denne bunnet ut i en innstilling om å tilbakekalle advokatbevillingen.

I mai 2023 fattet Advokatbevillingsnemnden vedtak om tilbakekall og nedla forbud mot at Eggesvik kunne yte rettshjelp.

