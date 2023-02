Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi var ute på insta og sendte bilder overalt. Det var liksom ikke lukket gruppe på insta, og det var kult å skryte. Vi dyrket basically dette, sa den ene av de tyveridømte kunstnerne under sin forklaring i retten i midten av januar.

– Hva tenker du om det sett i ettertid, spurte mannens forsvarer.

– Jeg synes det er helt sinnssykt idiotisk og infantilt og det har ingen oppside.

Kunstneren i 30-årene er dømt til ett år og 10 måneder i fengsel, hvorav seks måneder er betinget. To andre tiltalte fikk også fengselsstraffer på henholdsvis ett år og tre måneder og ett år og en måned, hvorav fem måneder er betinget. Fjerdemann, en mann i 20-årene, fikk 210 timer samfunnsstraff.

Alle fire er også dømt til å betale erstatning etter tyveriene.

DN har tidligere omtalt saken som handler om tyverier av designmøbler for over fire millioner kroner fra noen av Norges største og mektigste bedrifter som blant annet Telenor, Aker Solutions, KPMG, Boston Cosulting Group.

Vil sone

– Ankespørsmålet er under vurdering og ikke endelig avgjort, sier Kjell Dahl, som er forsvarer for kunstneren som er dømt for 25 tilfeller av grovt tyveri.

Dahl understreker at ett av skyldspørsmålene han er blitt dømt for, som gjelder medvirkning til et tyveriforsøk på kunstgalleriet Fineart, vil bli anket.

Forsvarer Øivind Sterri. I forgrunnen forsvarer Kjell Dahl. (Foto: Gunnar Lier)

– Jeg har veldig dårlig samvittighet for dem dette har gått utover, og jeg også glad for at dette kapittelet i livet mitt nå er lukket, sier mannen som er dømt for 14 tilfeller av grovt tyveri til DN.

Forsvarer Annette Barlinn sier at klienten i hovedsak har erkjent det han er tiltalt for, og er «innstilt på å gjøre opp for seg og sone dommen».

– Dommen er streng, men min klient forstår alvoret av saken. Han har gått videre og er inn i en mye bedre periode og er derfor innstilt på å bli ferdig med saken. I lys av det, kommer ikke dommen til å bli anket fra vår side, sier hun.

Forsvarerne Annette Barlinn og Kaja de Vibe Malling i bakgrunnen. (Foto: Gunnar Lier)

Kaja Malling de Vibe, som er forsvarer for en av mennene ønsker ikke å kommentere dommen, men opplyser at det ennå ikke er tatt stilling til om eventuell anke.

Øyvind Sterri er forsvarer for mannen i 20-årene som ble dømt for åtte grove tilfeller av tyveri, og må gjennomføre 210 timer med samfunnsstraff.

– Klienten er fornøyd med at det ble anvendt samfunnsstraff og dommen vil ikke bli anket, sier Sterri.

Terje Ekstrøms Ekstrem for Varier. Mobilbildet er fra en av de dømte mennenes telefon. (Foto: Politiet)

«Bidrar generelt til utrygghet og et mer lukket samfunn»

Fra før av er seks andre menn i samme sakskompleks og samme miljø dømt i såkalte tilståelsesdommer, blant dem rapperen Cezinando. De fire mennene som nå er dømt erkjente de fleste forhold under hovedforhandlingene i tingretten.

I sine sluttprosedyrer stilte flere av forsvarerne spørsmål om hvorvidt tyverier av designmøbler fra kontorlokaler er et stort samfunnsproblem og pekte på amatørmessige aspekter ved tyveriene.

– Aktor sier dette er samfunnsskadelig, men man kan heller stille seg spørsmålet om dette er et samfunnsproblem? Noen av de rammede har ikke engang fremmet erstatningskrav, sa forsvarer de Vibe.

Møblene ble båret ut av kontorlokaler som i de aller fleste tilfeller var videoovervåket, samt fra åpne kontorlokaler. I den ferske dommen er åpenhet et fremhevet poeng.

– Svært mange overtredelser i saken er begått fra butikker eller fra kontorer der man har ventet på at ansatte skal gå in eller ut. Det bidrar generelt til utrygghet og et mer lukket samfunn, heter det i dommen, som ennå ikke er rettskraftig.

I noen tilfeller ble de stjålne møblene transportert via sykkel, trikk eller drosje.

– Dersom det var snakk om mobil vinningskriminalitet med grove integritetskrenkelser, ville straffen antagelig blitt vesentlig høyere sett hen til antall forhold og verdien av tyvegodset, skriver dommeren.

Etter en lengre tid med etterforskning på tvers av flere seksjoner i Oslo politidistrikt ble det beslaglagt en stor mengde designmøbler. Til høyre: Egget, produsert av Fritz Hansen, designet av Arne Jacobsen. Til venstre Terje Ekstrøms Ekstrem for Varier. (Foto: Politiet)

«Hent og rens»

I mai 2021 gjennomførte politiet flere ransakinger, og fant flere møbler hjemme hos de tiltalte, samt i et lager et sted på Østlandet. I retten ble det vist frem bilder fra de nå dømte mennenes beslaglagte mobiler, som viste hvordan mennenes relativt små Oslo-leiligheter var fulle av dyre stoler og lenestoler.

Vitra-stoler på vei til å bli transportert i drosje. (Foto: Politiet.)

I tillegg hadde mennene en gruppe på den krypterte meldingstjenesten Signal som het «Hent og rens» der mange av tyveriene ble diskutert og i noen tilfeller avtalt og planlagt. Bilder av mennene som satt i de ulike designklassikerne som ble funnet på telefoner, var sentrale beviser for politiet.

– Vi kunne for eksempel sende «Ønsker du en Bollo (designstol journ.anm.)» sa den ene mannen i sin forklaring.

Bevismateriale. Avbildet er blant annet designklassikeren Bollo i forgrunnen. (Foto: Politiet)

Samtlige forklarte i retten at mange av tyveriene ble begått under pandeminedstengingen av Oslo, at det var lite å gjøre, og at tyveriene var en måte å kunne tilbringe tid med andre på. Tyveriene startet på slutten av 2019 og pågikk til begynnelsen av 2021.

– Det var en rotete tilværelse og arbeidsledighet på den tiden, og i miljøet oppstår det prat om at det finnes designmøbler i foajeer. For meg var det en ganske stor grense å krysse. Vi var veldig nervøse, men det var mye lettere enn det vi trodde. Det var til og med noen som holdt døren oppe for oss, sa den ene mannen som nå er dømt for 15 tilfeller av grovt tyveri under sin forklaring.